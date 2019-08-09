По-нашому: за підготовку рекордсмена тренерові «віддячили» звільненням

Володимир Самчук зі своїм найкращим вихованцем Максимом Ткачуком Олена Назаренко

Тренера рекордсмена України звільнили за «прогули», поки він готував спортсмена до чемпіонату світу

Три срібні медалі «Luxembourg Euro Meet»; два золота Multinations Youth Swimming Meet; два юнацьких рекорди України; золото, п‘ять срібних і три бронзових медалі чемпіонату України серед юніорів; три золотих, три срібних та дві бронзових медалі чемпіонату України серед молоді; золото, срібло та дві бронзи дорослого чемпіонату України – це перелік досягнень, які лише за рік принесли Луцьку вихованці тренера з плавання Володимира Самчука. Зараз лідер групи цього наставника, брасист Максим Ткачук готується представити Україну на чемпіонаті світу серед юніорів. Причому він став першим вихованцем цієї школи, який відібрався на чемпіонат світу.

У винагороду за блискучий сезон, тренер юних чемпіонів Володимир Самчук не отримав ані подяки, ані премії. Натомість у надвідповідальний період підготовки його спортсмена до чемпіонату світу, Володимира несподівано звільнили зі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву Луцької міської ради, в якій він пропрацював 18 років. Причому ситуація склалася абсурдна: наставника звільнили за «прогули», в той час, як він тренував свого підопічного до чемпіонату світу. Далі розповідає сам Володимир Самчук.

«Попри все маєш відсиджувати свої години у басейні, де немає води»

- Лідер моєї групи Максим Ткачук, який нещодавно встановив на дистанціях 100 і 200 метрів брасом два юніорських рекорди України на чемпіонаті країни на короткій воді в Запоріжжі — перший в історії нашого басейну, хто відібрався на чемпіонат світу, - каже пан Володимир. - Раніше лучани виступали на таких змаганнях, але вони на той момент вже багато років не тренувалися в Луцьку – жили в Києві чи деінде. А ось так, щоб спортсмен саме з цього басейну потрапив на чемпіонат світу – вперше в історії школи. Вже 20 серпня у Максима чемпіонат світу серед юніорів. Треба готуватися. Але влітку наш басейн спускають на профілактику. Тому я написав заяву, з проханням проводити тренувальний процес з підготовки до чемпіонату світу в приватному клубі. Директор Олександр Сологуб сказав: «Так, добре».

Проходить тиждень, мені телефонують і кажуть: «Що ти собі дозволяєш, чому не ходиш на роботу? Ти маєш проводити тренування тут».

Я питаю: «Як, води ж нема?»

Вони кажуть: «Ти маєш одначе відсиджувати свої години».

Я почав туди ходити, тренування в залі ми проводили там. І на третій день, як я таким чином працював, мене покликав директор, сказав що складено акти про мої прогули за той тиждень, як ми тренувалися в іншому басейні, і мене звільняють. Хоча всі документи про це оформлено «заднім числом». І я ще й зарплату перед цим отримав, за той час, коли начебто «прогулював».

Тренер Володимир Самчук з вихованцями

«Дорікали нам тим, що занадто швидко іде прогрес»

- Взагалі все почалося півтора роки назад, - згадує передісторію Володимир Самчук. - Директор нашої школи Сологуб тренує сина заступника мера Костянтина Петрочука. Він у нас в місті дуже розрекламований. Про нього писали, що новий Майкл Фелпс з’являється. І раптом мій вихованець почав дуже швидко його обганяти, у нього пішов результат. В рідній школі нас почали звинувачувати у вживанні анаболіків. Але в спорті все по-чесному: якщо ти напрацював на перше місце, то маєш його. Секунди є секунди!

Замість того, щоб радіти – дорікали нам тим, що занадто швидко іде прогрес. Таке враження, що результати у державних установах нікому не потрібні. Головне, щоб все йшло потихеньку. Почали поливати брудом мою групу, казати що з вересня у мене позабирають дітей. З нового навчального року і справді почали реорганізацію за системою так званого «бригадного плавання» - діти одного року народження мають займатися в одного тренера.

У мене займаються різного віку, а їх хотіли по різних розформувати групах. Я і ще два тренери не погодилися — це нонсенс. Не можна з’єднувати дітей різного рівня. Якщо у мене є дівчинка 2007 року народження, яка пливе перший дорослий розряд, а всі інші її віку ледве-ледве третій дорослий виконують, як їх можна з’єднувати в групу? Інші, може, до неї й підтягнуться. Але лідерка деградує! Таких треба підтягувати в сильнішу групу, де спортсмени показують результат. Тому я не погодився. У мене тоді всіх дітей забрали, залишилася одна група моїх лідерів — вісім спортсменів.

«Або ви плаваєте в групі директора, або взагалі не плаваєте у цьому басейні»

- Іншим дітям не давали тренуватися в моїй групі, казали: «Або ви плаваєте в групі директора, або взагалі не плаваєте у цьому басейні». Постійно чіплялися до всього, навіть забороняли використовувати штангу у тренувальному процесі. Я спеціально виконав норматив «майстра спорту» зі штанги, щоб не виникало ні у кого питань.

Нам з дітьми дали одну доріжку. А паралельно група директора з п’яти-шести осіб на двох доріжках тренується. Хоча очкові результати непорівнювані. Моя група принесла за цей сезон половину очок всій області. І у нас одна доріжка, на якій разом з усіма тренується збірник України, рекордсмен України, який готується на чемпіонат світу.

Максим Ткачук і Володимир Самчук

«В інших областях чемпіонів з квітами зустрічають, а у нас обзивають «анабольщиками»

- Зараз Максим Ткачук поїхав зі збірною в Угорщину на підготовчі збори до чемпіонату світу. До речі, тренери з усіх інших областей поїхали з дітьми. Один я не поїхав, бо організація, яка мала б відряджати, не відіслала мене туди. До цього така ж ситуація була в турніром «Мультінейшнс», куди діти їдуть за рахунок збірної, а тренерів має відряджати їх організація. Мене туди теж не відправили.

Мої діти приїжджають з чемпіонатів з результатом, у рідному басейні їх починають обзивати «анабольщиками». В інших областях дивишся – чемпіонів з кульками і квітами зустрічають. Дуже прикро за дітей.

Через таке ставлення вже кілька тренерів звільнилися зі школи. Таке враження, що виживають тренерів, які показують результат і зроблять там «купальню», щоб заробляти гроші.

«Я здаватися не збираюся, буду подавати до суду, через незаконне звільнення», - підсумовує Володимир Самчук.

Олена Назаренко, для «Главкома»



