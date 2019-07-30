Українські ветерани вийшли в чвертьфінал чемпіонату світу



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Чемпіонат світу з баскетболу серед ветеранів Фейсбук

Наші чоловічі команди в категоріях понад 45 та 55 років продовжують боротьбу за нагороди

Чоловіча збірна України вікової категорії понад 45 років вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу в Фінляндії.

Наша команда виграла всі три поєдинки групового етапу.

Спочатку українці перемогли господарів – 71:57 (18:18, 21:7, 20:12, 12:20). Потім була перемога над Чехією – 70:53 (16:17, 18:14, 21:13, 15:9). А в заключному матчі групи наша команда перемогла Швейцарію – 87:59 (22:14, 16:10, 26:12, 23:23).

У чвертьфіналі збірна України грає 1 серпня проти Бразилії.

Також пробилася до чвертьфіналу чоловіча збірна України вікової категорії понад 55 років.

На груповому етапі наша команда з олімпійським чемпіоном Олександром Волковим у складі поступилася Фінляндії А – 53:65 (8:18, 13:11, 16:19, 16:17). Потім українці перемогли Мексику – 87:50 (25:14, 18:15, 29:10, 15:11) та Німеччину А – 48:60 (13:13, 11:13, 12:13, 24:9).

У чвертьфіналі 31 липня наша команда зіграє проти Італії А.