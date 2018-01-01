Українські юніори провалили індивідуальну гонку на чемпіонаті Європи з біатлону

Всі українські біатлоністи фінішували за межами топ-20

Індивідуальна гонка біатлоністів на юніорському чемпіонаті Європи в Словенії завершилася без медалей для українських хлопців. Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. Вище інших партнерів по збірній виявилися Владислав Романчич з двома хвилинами штрафу і Богдан Цимбал - з чотирма промахами, які посіли, відповідно, 21-е і 22-е



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Фото: IBU

Всі українські біатлоністи фінішували за межами топ-20

Індивідуальна гонка біатлоністів на юніорському чемпіонаті Європи в Словенії завершилася без медалей для українських хлопців.

Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Вище інших партнерів по збірній виявилися Владислав Романчич з двома хвилинами штрафу і Богдан Цимбал - з чотирма промахами, які посіли, відповідно, 21-е і 22-е місця з відставанням від переможця більше чотирьох хвилин.

Руслан Бригадир, маючи три незакритих мішені, фінішував 28-м, Сергій Телень з чотирма промахами - 31-м, Владислав Кошовець - 34-й (п'ять хвилин штрафу), і Олександр Пономаренко, який помилився на стрільбі шість разів, зайняв 68-у позицію.