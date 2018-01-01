Українські юніори провалили індивідуальну гонку на чемпіонаті Європи з біатлону
- Сьогодні, 15:11
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Всі українські біатлоністи фінішували за межами топ-20
Індивідуальна гонка біатлоністів на юніорському чемпіонаті Європи в Словенії завершилася без медалей для українських хлопців.
Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.
Вище інших партнерів по збірній виявилися Владислав Романчич з двома хвилинами штрафу і Богдан Цимбал - з чотирма промахами, які посіли, відповідно, 21-е і 22-е місця з відставанням від переможця більше чотирьох хвилин.
Руслан Бригадир, маючи три незакритих мішені, фінішував 28-м, Сергій Телень з чотирма промахами - 31-м, Владислав Кошовець - 34-й (п'ять хвилин штрафу), і Олександр Пономаренко, який помилився на стрільбі шість разів, зайняв 68-у позицію.
Юніорський чемпіонат Європи з біатлону
Індивідуальна гонка (юніори)
1. Саїд Карімулла Халілі (Росія) (0 + 0 + 1 + 0) 41: 36,7
2. Василь Томшин (Росія) (0 + 1 + 0 + 0) +1: 03,7
3. Вітеслав Хорніг (Чехія) (0 + 0 + 0 + 0) +1: 40,3
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21. Владислав Романчич (Україна) (0 + 1 + 0 + 1) +4:13,7
22. Богдан Цимбал (Україна) (1 + 1 + 1 + 1) +4:19,6
28. Руслан Бригадир (Україна) (2 + 1 + 0 + 0) +5:11,6
31. Сергій Телень (Україна) (1 + 1 + 1 + 1) +5:25,3
34. Владислав Кошовець (Україна) (1 + 1 + 1 + 2) +5:43,2
68. Олександр Пономаренко (Україна) (1 + 1 + 2 + 2) +8:32,5