Українські юніори стали шостими у змішаній естафеті на першості Європи з біатлону

Хоча до останньої стрільби вони цілком претендували на нагороди

У першій гонці юніорського чемпіонату Європи 2018 року з біатлону, який стартував у словенській Поклюці, Україна була близька до завоювання медалей. Дует у складі Валерії Дмитренко та Руслана Бригадира аж до останнього рубежу одиночної змішаної естафети боровся за нагороди, і навіть йшов у цій боротьбі другим, інформує офіційний сайт Федерації



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Валерія Дмитренко. Фото ФБУ

Хоча до останньої стрільби вони цілком претендували на нагороди

У першій гонці юніорського чемпіонату Європи 2018 року з біатлону, який стартував у словенській Поклюці, Україна була близька до завоювання медалей.

Дует у складі Валерії Дмитренко та Руслана Бригадира аж до останнього рубежу одиночної змішаної естафети боровся за нагороди, і навіть йшов у цій боротьбі другим, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

Але у вирішальний момент Руслана підвела точність – на восьмому рубежі він залишив незакритими дві мішені, навіть використавши весь комплект запасних патронів, після чого з мріями про п'єдестал пошани довелося розпрощатися.

Підсумкова позиція українського міксту – шоста, при тому, що на вогневому рубежі біатлоністи використали дев'ять запасних патронів і заробили два кола штрафу.

А досить несподівану перемогу здобула пара з Фінляндії, яка випередила на 19 секунд представників господарів чемпіонату зі Словенії та на 29 секунд команду Білорусі.

Білоруси піднялися на п'єдестал пошани після дискваліфікації французів, які фінішували номінально другими.

Юніорський чемпіонат Європи з біатлону

Одиночна змішана естафета

1. Фінляндія (0+8) – 43:15.9

2. Словенія (0+12) +19.3

3. Білорусь (2+13) +28.7

4. Чехія (1+10) +44.9

5. Італія (1+7) +45.0

6. Україна (2+9) +1:06.2