  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українські юніорки також залишилися без медалей в індивідуальній гонці першості Європи

    Найкращою серед українок стала Анна Коваленко, яка потрапила у топ-20
    В індивідуальній гонці юніорок на юніорському чемпіонаті континенту з біатлону у Поклюці лише дві спортсменки зуміли обійтися без штрафних хвилин. Вони і розіграли два перших місця, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України. При цьому Тамара Штайнер з Австрії виявилася на 14 секунд швидше своєї альпійської сусідки – швейцарки Емі
    • Сьогодні, 16:52
    • Розсилка
    Анна Коваленко
    Анна Коваленко

    Найкращою серед українок стала Анна Коваленко, яка потрапила у топ-20

    В індивідуальній гонці юніорок на юніорському чемпіонаті континенту з біатлону у Поклюці лише дві спортсменки зуміли обійтися без штрафних хвилин.

    Вони і розіграли два перших місця, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

    При цьому Тамара Штайнер з Австрії виявилася на 14 секунд швидше своєї альпійської сусідки – швейцарки Емі Басерга.

    Три українки закінчили вогневі рубежі із сумарними трьома промахами і на фініші показали результати в районі двадцятки найсильніших: у Ганни Коваленко 18-те місце, у Валерії Дмитренко - 21-ше, у Любові Кипяченкової - 23-тє.

    Анна Кривонос виявилася менш щасливою на рубежах, і з п'ятьма промахами стала 29-ою.

    Нагадаємо, українські юніори провалили індивідуальну гонку на чемпіонаті Європи з біатлону.

    Чемпіонат Європи з біатлону серед юніорів

    Індивідуальна гонка, юніорки

    1. Тамара Штайнер (Австрія) (0+0+0+0) – 42:10.3
    2. Емі Басерга (Швейцарія) (0+0+0+0) +13.8
    3. Валерія Васнецова (Росія) (0+0+0+4) +47.0
    ...18. Анна Коваленко (Україна) (0+2+0+1) +4:27.6
    ...21. Валерія Дмитренко (Україна) (2+0+0+1) +4:52.9
    ...23. Любов Кипяченкова (Україна) (0+2+0+1) +5:07.6
    ...29. Анна Кривонос (Україна) (1+2+0+2) +5:30.4
    Мар'яна Брикайло не фінішувала

    біатлон чемпіонат Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ