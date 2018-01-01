Українські юніорки також залишилися без медалей в індивідуальній гонці першості Європи

Найкращою серед українок стала Анна Коваленко, яка потрапила у топ-20

В індивідуальній гонці юніорок на юніорському чемпіонаті континенту з біатлону у Поклюці лише дві спортсменки зуміли обійтися без штрафних хвилин. Вони і розіграли два перших місця, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України. При цьому Тамара Штайнер з Австрії виявилася на 14 секунд швидше своєї альпійської сусідки – швейцарки Емі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Коваленко

Найкращою серед українок стала Анна Коваленко, яка потрапила у топ-20

В індивідуальній гонці юніорок на юніорському чемпіонаті континенту з біатлону у Поклюці лише дві спортсменки зуміли обійтися без штрафних хвилин.

Вони і розіграли два перших місця, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

При цьому Тамара Штайнер з Австрії виявилася на 14 секунд швидше своєї альпійської сусідки – швейцарки Емі Басерга.

Три українки закінчили вогневі рубежі із сумарними трьома промахами і на фініші показали результати в районі двадцятки найсильніших: у Ганни Коваленко 18-те місце, у Валерії Дмитренко - 21-ше, у Любові Кипяченкової - 23-тє.

Анна Кривонос виявилася менш щасливою на рубежах, і з п'ятьма промахами стала 29-ою.

Нагадаємо, українські юніори провалили індивідуальну гонку на чемпіонаті Європи з біатлону.

Чемпіонат Європи з біатлону серед юніорів

Індивідуальна гонка, юніорки

1. Тамара Штайнер (Австрія) (0+0+0+0) – 42:10.3

2. Емі Басерга (Швейцарія) (0+0+0+0) +13.8

3. Валерія Васнецова (Росія) (0+0+0+4) +47.0

...18. Анна Коваленко (Україна) (0+2+0+1) +4:27.6

...21. Валерія Дмитренко (Україна) (2+0+0+1) +4:52.9

...23. Любов Кипяченкова (Україна) (0+2+0+1) +5:07.6

...29. Анна Кривонос (Україна) (1+2+0+2) +5:30.4

Мар'яна Брикайло не фінішувала