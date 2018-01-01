Українські юніорки також залишилися без медалей в індивідуальній гонці першості Європи
- Сьогодні, 16:52
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Розсилка
Найкращою серед українок стала Анна Коваленко, яка потрапила у топ-20
В індивідуальній гонці юніорок на юніорському чемпіонаті континенту з біатлону у Поклюці лише дві спортсменки зуміли обійтися без штрафних хвилин.
Вони і розіграли два перших місця, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.
При цьому Тамара Штайнер з Австрії виявилася на 14 секунд швидше своєї альпійської сусідки – швейцарки Емі Басерга.
Три українки закінчили вогневі рубежі із сумарними трьома промахами і на фініші показали результати в районі двадцятки найсильніших: у Ганни Коваленко 18-те місце, у Валерії Дмитренко - 21-ше, у Любові Кипяченкової - 23-тє.
Анна Кривонос виявилася менш щасливою на рубежах, і з п'ятьма промахами стала 29-ою.
Нагадаємо, українські юніори провалили індивідуальну гонку на чемпіонаті Європи з біатлону.
Чемпіонат Європи з біатлону серед юніорів
Індивідуальна гонка, юніорки
1. Тамара Штайнер (Австрія) (0+0+0+0) – 42:10.3
2. Емі Басерга (Швейцарія) (0+0+0+0) +13.8
3. Валерія Васнецова (Росія) (0+0+0+4) +47.0
...18. Анна Коваленко (Україна) (0+2+0+1) +4:27.6
...21. Валерія Дмитренко (Україна) (2+0+0+1) +4:52.9
...23. Любов Кипяченкова (Україна) (0+2+0+1) +5:07.6
...29. Анна Кривонос (Україна) (1+2+0+2) +5:30.4
Мар'яна Брикайло не фінішувала