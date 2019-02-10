Баскетбольний вікенд українських легіонерів: 22 очка Агафонова, стабільність Гладиря



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Андрій Агафонов є одним з найкращих гравців угорського чемпіонату Офіційний сайт ZTE Zalakeramia

Наші представники у закордонних клубах проявили себе доволі непогано

У суботніх матчах, 9 лютого всі українські представники в різних закордонних чемпіонатах виглядали дуже непогано. Про протистояння Пустового і Кравцова в іспанській першості «Главком» вже розповідав. Інші наші баскетболісти теж виглядали непогано.

НБА

Центровий «Атланти Гокс» Олексій Лень провів на майданчику в зустрічі проти «Шарлотт Горнетс» 11 хвилин, набрав 7 очок (2/4 кидків з гри, 3/4 — штрафні), зробив 7 підбирань, 3 передачі, 1 блок-шот і завершив зустріч з показником ефективності +7. «Атланта» поступилася на власному майданчику 120:129. Після 55-ти проведених матчів «яструби» посідають 12-те місце у таблиці Східної конференції — 18 перемог і 37 поразок.

Франція

Форвард «Монако» Сергій Гладир відіграв у 20-му турі національного чемпіонату проти «Фос-сур-Мера» 27 з половиною хвилин і набрав 3 очка (1/4 — триочкові), зробив 7 підбирань, 2 передачі, 1 втрату і має найвищий поміж учасників зустрічі коефіцієнт ефективності - +28. Монегаски перемогли — 78:69. З 11-ма перемогами «Монако», тренером якого є добре відомий в Україні чорногорський фахівець Звездан Мітровіч, посідає дев’яте місце і наразі не потрапляє до зони плей-оф.

Угорщина

ЗТЕ «Залакерамія» українського центрового Андрія Агафонова в матчі 19-го туру поступилася на виїзді лідерові, «Солнок Олаю» - 79:85. Андрій провів на майданчику 37 хвилин і набрав 22 очка, зробив 5 підбирань, 2 блок-шоти і має РЕ -6. Після цієї поразки «Залакерамія» з 11-ма перемогами опустилася на п’яте місце в таблиці.

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Туреччина. Жінки

Провідний гравець лідера турецького чемпіонату «Чукарови» українка Аліна Ягупова у матчі проти «Бодрума» на виїзді не грала. Зате 24 хвилини провела на майданчику її партнерка за командою Людмила Науменко. За цей час вона набрала 16 очок (4/6 — двоочкові кидки, 2/2 — триочкові, 2/2 — штрафні), зробила 4 результативні передачі і 3 підбирання. Гру Людмила завершила з фантастичним показником ефективності - +61. Але це й не дивно, бо «Чукарова» виграла 140:58.