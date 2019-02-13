«Атланта» Леня обіграла «Лейкерс» - українець набрав 11 очок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій реалізував 3 з 4 кидків з гри, в тому числі 2 з 3 триочкових НБА

Коефіцієнт корисності Олексія склав «+13»

Український центровий «Атланти» Олексій Лень взяв участь в переможному матчі регулярного чемпіонату з «Лейкерс» (117:113).

Лень провів на майданчику 12 з половиною хвилин, за цей час відзначившись 11 очками, 2 підбираннями та 1 результативною передачею, а також допустив 3 втрати і 4 рази сфолив.



Олексій реалізував 3 з 4 кидків з гри, в тому числі 2 з 3 триочкових.



Коефіцієнт його корисності склав «+13».



«Хоукс» залишаються на 12-му місці в турнірній таблиці Східної конференції НБА. Наступний матч «Атланта» проведе проти «Нью-Йорк Нікс» в ніч на 15 лютого.