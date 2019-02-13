  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Атланта» Леня обіграла «Лейкерс» - українець набрав 11 очок

    • Розсилка
    Олексій реалізував 3 з 4 кидків з гри, в тому числі 2 з 3 триочкових - «Атланта» Леня обіграла «Лейкерс» - українець набрав 11 очок
    Олексій реалізував 3 з 4 кидків з гри, в тому числі 2 з 3 триочкових
    НБА

    Коефіцієнт корисності Олексія склав «+13»

    Український центровий «Атланти» Олексій Лень взяв участь в переможному матчі регулярного чемпіонату з «Лейкерс» (117:113).

    Читайте також

    Лень провів на майданчику 12 з половиною хвилин, за цей час відзначившись 11 очками, 2 підбираннями та 1 результативною передачею, а також допустив 3 втрати і 4 рази сфолив.

    Олексій реалізував 3 з 4 кидків з гри, в тому числі 2 з 3 триочкових.

    Коефіцієнт його корисності склав «+13».

    «Хоукс» залишаються на 12-му місці в турнірній таблиці Східної конференції НБА. Наступний матч «Атланта» проведе проти «Нью-Йорк Нікс» в ніч на 15 лютого.

    Читайте також
    баскетбол НБА Олексій Лень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ