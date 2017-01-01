Українських плавців до Олімпійських ігор в Токіо буде готувати бразильський фахівець

Арілсон Соареш Да Сілва - один з найдосвідченіших міжнародних тренерів зі швидкісного плавання

Федерація плавання України домовилася про участь олімпійського тренера Арілсона Соареш Да Сілва в підготовці спортсменів національної команди до літніх Олімпійських ігор в Токіо в 2020 році. Про це повідомив віце-президент Федерації плавання Андрій Власков. Арілсон Соареш Да Сілва - один з найдосвідченіших міжнародних тренерів зі швидкісного



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Арілсон Соареш Да Сілва - один з найдосвідченіших міжнародних тренерів зі швидкісного плавання

Федерація плавання України домовилася про участь олімпійського тренера Арілсона Соареш Да Сілва в підготовці спортсменів національної команди до літніх Олімпійських ігор в Токіо в 2020 році.

Про це повідомив віце-президент Федерації плавання Андрій Власков.

Арілсон Соареш Да Сілва - один з найдосвідченіших міжнародних тренерів зі швидкісного плавання, який виховав найсильніших спринтерів планети, фіналістів та призерів Олімпійських Ігор, серед яких - світовий рекордсмен Сезар Сіел (Бразилія), чемпіон Олімпійських Ігор 2008 року, 11-кратний чемпіон світу.

Арілсон Сілва з 2016 року тренував Андрія Говорова, який посів п'яте місце на Олімпійських Іграх в Ріо-де Жанейро в 2016 році і третє місце на Чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті в 2017 році.