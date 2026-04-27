Шульга став сьомим українцем, який набирав очки у плейоф НБА

Лідирує за кількістю набраних очок Станіслав Медведенко

Захисник «Бостон Селтікс» Максим Шульга став сьомим українським баскетболістом, який набирав очки у плейоф НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Як зіграв Шульга у своєму другому матчі у плейоф НБА

Минулої ночі Шульга долучився до гостьової перемоги над «Філадельфією» (128:96). Він провівши на майданчику 2 хвилини 48 секунд і реалізував триочковий кидок під завісу зустрічі.

Це був другий матч Шульги у плейоф НБА – він також зіграв 2 хвилини у другому матчі серії, але тоді його єдиний далекий кидок не досяг мети.

У дебютному сезоні у НБА в активі Максима Шульги 13 матчів за «Бостон». У регулярному чемпіонаті він у середньому набирав 0,6 очка за 3,3 хвилини на майданчику.

«Бостон» веде у серії з «Філадельфією» 3:1. «Кельтам» достатньо здобути одну перемогу для виходу до наступного раунду плейоф. П’ятий матч серії команди проведуть у ніч на 29 квітня.

Скільки очок набрали українці в плейоф НБА

123 – Станіслав Медведенко (37 матчів)

39 – Олексій Лень (14 матчів)

33 – Кирило Фесенко (10 матчів)

31 – Віталій Потапенко (13 матчів)

9 – Святослав Михайлюк (11 матчів)

3 – Максим Шульга (2 матчі)

2 – Олексій Печеров (3 матчі)

Нагадаємо, Шульга вперше вийшов у старті «Бостона» на матч останнього туру регулярного чемпіонату НБА проти «Орландо». Це був 10-й матч українця в НБА.

«Бостон» виграв 113:108 і з другого місця Східної конференції вийшов у плейоф. Шульга провів на паркеті 18 хвилин, набрав 3 очки (0/1 двоочкові, 1/3 триочкові), зібрав 3 підбирання, зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 4 фолах.