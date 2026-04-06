Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Баскетбол і медіа: як пройшов перший Media Slam у столиці

Артем Худолєєв
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
CEO GGBET UA Сергій Міщенко вручив БК «Київ-Баскет» грошовий сертифікат за перемогу в Кубку України

Учасники зустрічі обговорили не лише підсумки регулярного сезону, а й виступи національних збірних, перспективи плейоф

4 квітня у Києві відбувся Media Slam – перший в історії Суперліги відкритий медіа-захід, організований Федерацією баскетболу України за підтримки титульного спонсора GGBET. Про це повідомляє «Главком».

Формат зустрічі об'єднав організаторів, клуби, гравців та представників медіа для відвертого діалогу про український баскетбол поза межами паркету.

Баскетбол і медіа: як пройшов перший Media Slam у столиці фото 1

Під час івенту обговорили результати регулярного сезону Суперліги GGBET, виступи чоловічої та жіночої національних збірних України, а також нагородили символічну п'ятірку регулярного чемпіонату. Спікерами виступили генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський, головний тренер БК «Київ-Баскет» Дмитро Забірченко, а також гравці Суперліги Михайло Бублик (БК «Київ-Баскет») та Антон Буц (БК «Запоріжжя»). Окрім того, CEO GGBET UA Сергій Міщенко вручив БК «Київ-Баскет» грошовий сертифікат за перемогу в Кубку України.

«Ми зайшли в український баскетбол не заради логотипа на банері – для нас це системна історія. Ми бачимо, як росте інтерес до баскетболу, і хочемо бути частиною цього зростання. А коли Київ-Баскет бере Кубок – важливо, щоб такі перемоги не проходили непоміченими. Чим гарячіше конкуренція – тим сильніший український баскетбол», – зазначив Сергій Міщенко, CEO GGBET UA.

«Регулярний сезон Суперліги GGBET був одним із найсильніших за останні роки. Дев'ять команд провели повноцінний чемпіонат попри всі виклики. Цього разу конкуренція вийшла на інший рівень – лідер втрачав очки й програв Кубок, аутсайдери здобували перемоги над фаворитами. Було складно спрогнозувати підсумкову таблицю. Попереду плей-оф, і ми впевнені – буде дуже цікаво», – прокоментував Володимир Драбіковський, генеральний секретар ФБУ.

GGBET є титульним спонсором Чемпіонату України з баскетболу «Суперліга» GGBET, а також титульним спонсором чоловічої та жіночої національних збірних України з баскетболу. Media Slam став першим заходом такого формату в історії Суперліги – відкритий діалог між організаторами, клубами, гравцями та медіа поза межами паркету. Учасники зустрічі обговорили не лише підсумки регулярного сезону, а й виступи національних збірних, перспективи плейоф та розвиток чемпіонату в умовах воєнного часу. Спікери відзначили зростання конкурентності ліги, повернення вболівальників на трибуни, а також виклики, які клуби долають щосезону.

Баскетбол і медіа: як пройшов перший Media Slam у столиці фото 2

Суперліга GGBET вже перейшла до стадії плей-оф – вісім найкращих команд регулярного сезону продовжують боротьбу за чемпіонство.

У перших матчах плей-оф «Дніпро» переміг «Черкаських Мавп» – 93:62 «Київ-Баскет» став сильнішим за «Запоріжжя» – 73:64, «Харківські Соколи» виграли у «Ніко-Баскета» –  89:81, «Рівне» на виїзді перемогли «Прикарпаття-Говерлу» – 71:79.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну