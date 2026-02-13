Тренер суперника збірної України в Лізі націй несподівано знайшов собі ще одну роботу

Майкл О'Ніл працюватиме на двох посадах водночас

Досвідчений фахівець очолив занепалого гранда чемпіонату Англії

Керманич збірної Північної Ірландії Майкл О'Ніл став головним тренером англійського «Блекберна». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Ірландець став до керма «волоцюг» на тимчасовій основі. Він працюватиме з «Блекберном» лише до кінця сезону. Головне завдання О'Ніла – врятувати триразових чемпіонів Англії від вильоту з Чемпіоншипу.

Паралельно фахівець залишається головним тренером Північної Ірландії. «Зелено-біла армія» потрапила до однієї групи зі збірною України в Лізі націй 2026/27. Команди двічі зустрінуться восени.

