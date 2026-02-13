Головна Спорт Новини
Тренер суперника збірної України в Лізі націй несподівано знайшов собі ще одну роботу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Майкл О'Ніл працюватиме на двох посадах водночас
фото: ФК «Блекберн»

Досвідчений фахівець очолив занепалого гранда чемпіонату Англії

Керманич збірної Північної Ірландії Майкл О'Ніл став головним тренером англійського «Блекберна». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Ірландець став до керма «волоцюг» на тимчасовій основі. Він працюватиме з «Блекберном» лише до кінця сезону. Головне завдання О'Ніла – врятувати триразових чемпіонів Англії від вильоту з Чемпіоншипу.

Паралельно фахівець залишається головним тренером Північної Ірландії. «Зелено-біла армія» потрапила до однієї групи зі збірною України в Лізі націй 2026/27. Команди двічі зустрінуться восени.

Італійський фахівець Карло Анчелотті визначився з майбутнім. Керманич збірної Бразилії продовжить роботу з національною командою і після ЧС-2026. Найімовірніше, колишній тренер лондонського «Челсі» повезе пентакампеонів світу й на наступний Мундіаль.

Німецький тренер Томас Тухель вирішив продовжити контракт із Футбольною асоціацією Англії. З початку минулого року він працює з місцевою збірною. «Три леви» під керівництвом ще одного екскерманича «Челсі» впевнено вийшли на чемпіонат світу 2026 року.

Тим часом збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Напередодні відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

