Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
фото: УАФ

Україну обійшли учасники Кубка африканських націй – Алжир та Нігерія

ФІФА оновила рейтинг національних збірних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Збірна України станом на зараз посідає 30-те місце.

Синьо-жовті мають 1557,47 бала. Після публікації попереднього рейтингу збірна України не проводила офіційних матчів, але порівняно з ним втратила дві позиції (її обійшли учасники Кубка африканських націй – Алжир та Нігерія). Серед представників УЄФА українська команда 14-та.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чемпіонат світу 2026 року пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня
47% німців підтримують бойкот Чемпіонату світу з футболу, якщо США силою приєднають Гренландію
17 сiчня, 22:14
Алонсо був запропонований трирічний контракт з клубом, який у підсумку був достроково розірваний
«Реал» звільнив з посади головного тренера Хабі Алонсо
13 сiчня, 01:01
У півфіналі збірна Єгипту зіграє проти Сенегалу
Визначились усі півфінальні пари Кубка африканських націй з футболу
11 сiчня, 10:58
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
Збірна України з футболу ввосьме поспіль завершила рік у топ-30 найкращих команд світу
5 сiчня, 16:15
Самі Трабелсі залишив свою посаду після поразки в 1/8 фіналу КАН
Потенційний суперник України на чемпіонаті світу з футболу лишився без тренера
5 сiчня, 14:16
За останні чотири роки гравець змінив чотири клуби
Ізраїльтянин Соломон, який грав за «Шахтар», виступатиме за італійський клуб
3 сiчня, 16:53
Поєдинки «Еспаньйола» проти «Барселони» переважно супроводжуються високою напруженістю та сутичками вболівальників
«Еспаньйол» запровадив жорсткі обмеження під час дербі проти «Барселони»
31 грудня, 2025, 01:58
Мауріціо Саррі очолював римський клуб протягом чотирьох років, після чого з перервою в один рік повернувся на пост головного тренера
Італійський тренер переніс операцію на серці
30 грудня, 2025, 00:49
Паламарчук проводить перший сезон за поточних лідерів чемпіонату
Футболіст ЛНЗ готовий змінити громадянство для виступів за іншу збірну
25 грудня, 2025, 00:34

Новини

Збірна України втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА
Збірна України втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА
Стародубцева завершила виступи на Australian Open
Стародубцева завершила виступи на Australian Open
Сенсаційний андердог протистоятиме «Барселоні» в 1/4 фіналу Кубка Іспанії
Сенсаційний андердог протистоятиме «Барселоні» в 1/4 фіналу Кубка Іспанії
Представники бразильського баскетбольного клубу побили суддю після матчу (відео)
Представники бразильського баскетбольного клубу побили суддю після матчу (відео)
«Кривбас» оголосив ім'я першого зимового новачка
«Кривбас» оголосив ім'я першого зимового новачка
14 нагород здобули українські борці на турнірі у Франції
14 нагород здобули українські борці на турнірі у Франції

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua