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Український тенісист Крутих сенсаційно виграв турнір в Іспанії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Український тенісист Крутих сенсаційно виграв турнір в Іспанії
Успіх в Іспанії дозволив Крутих отримати 90 рейтингових балів та 9200 євро призових

Перемога у Валенсії дозволить Олексію потрапити до топ-200 рейтингу ATP

Український тенісист Олексій Крутих сьогодні, 27 листопада, сенсаційно виграв свій другий титул на рівні ATP Challenger Tour.

Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, у фіналі турніру Copa Faulcombridge, який проходив у іспанській Валенсії, українець у двох сетах сетах здобув розгромну перемогу над французом Люкою ван Ашем: 6-2, 6-0.

Шлях ж до перемоги українця мав такий вигляд:

Перше коло: Ріккардо Бонадіо (Італія) 6:3, 5:7, 6:4
Друге коло: Лучано Дардері (Італія, 8) 6:4, 6:4
1/4 фіналу: Андреа Пеллегріно (Італія) 3:6, 6:3, 6:2
1/2 фіналу: Нікола Мілоєвич (Сербія) 3:6, 6:3, 7:5
Фінал: Люка ван Аш (Франція) 6:2, 6:0

Перемога у Валенсії дозволить Олексію потрапити до топ-200 рейтингу ATP та встановити особистий рекорд в ньому.

Також успіх у фіналі дозволив Крутих отримати 90 рейтингових балів та 9200 євро призових.

Теги: теніс Іспанія

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