Український атлет Проценко на характері став другим на етапі Діамантової ліги



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Андрій Проценко увірвався на фінальний етап Діамантової ліги IAAF

Андрій показав однаковий результат з переможцем

Український висотник Андрій Проценко посів друге місце на етапі легкоатлетичної Діамантової ліги в Парижі.

У столиці Франції завершувався «регулярний чемпіонат» найпрестижнішої в світі легкоатлетичної серії і Проценку потрібно було підтверджувати свої амбіції на фінальний етап.

Українець, як і більшість його конкурентів, впевнено стартував з висоти 2,15 метра, а потім з першої спроби також підкорив 2,19 м і 2,23 м. Першу помилку Проценко допустив на 2,26 метра, взявши висоту з другої спроби. На 2,28 м замахнулися п'ять спортсменів.

Якщо переможець змагань канадець Майкл Мейсон знову підкорив планку з першої спроби, то його конкурентам це не вдавалося. Однак Проценко зумів перелетіти планку з третього стрибка. Третім, хто взяв 2,28 м став росіянин Ілья Іванюк, але через більшу кількість спроб на попередній висоті він пропустив на друге місце українця, а сам залишився третім. 2,30 м відповідно не підкорилися нікому.

Після цього другого місця Проценко набрав сім сезонних очок і з п'ятого місця відібрався на фінальний етап, який відбудеться в Цюріху (Швейцарія) 29 серпня. Компанію йому складе й Богдан Бондаренко, а ось багаторічний конкурент українця Мутаз Баршим із Катару через травми з 13-го місця в Швейцарію пробитися не зумів.

Крім Проценка, з українців у Парижі виступали Ольга Ляхова та Ольга Саладуха. У секторі для потрійного стрибка українка посіла сьоме місце з результатом 14,30 метра, чого було достатньо для відбору на фінальний етап.

Натомість Ляхова ледь не забігла до трійки призерів на дистанції 800 метрів. Українка більшу частину дистанції бігла в кінці групи, але на останньому віражі додала і чудово прискорилася на фінішній прямій, прибігши четвертою.

Також не можна не відзначити особисту трагедію американки Ревін Роджерс, яка лідирувала по ходу практично всієї дистанції, але віддала всі сили і за 30 метрів до фінішу практично зупинилася. Правда, Роджерс виступить на фінальному етапі в Цюріху, а українці для заповітної вісімки не вистачило двох очок. Правда, якщо брати до уваги конфлікт IAAF із південноафриканкою Кастер Семенею, то цілком ймовірно, що Ляхова свою нагоду виступити в фіналі все ж отримає.

Джерело: Xsport.ua