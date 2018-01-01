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    Український баскетболіст Гладир відзначив народження сина перемогою у матчі Ліги чемпіонів

    «Монако» здобув перемогу у матчі 10-го туру на виїзді у Росії
    «Монако» атакуючого захисника збірної України Сергія Гладиря продовжило переможну серію у Лізі чемпіонів FIBA. Команда здолала на виїзді у матчі 10-го туру групового етапу красноярський «Єнісей» – 94:65, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Український баскетболіст за 18 з половиною хвилин на
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    Сергій Гладир (зліва) відіграє у захисті
    Сергій Гладир (зліва) відіграє у захисті

    «Монако» здобув перемогу у матчі 10-го туру на виїзді у Росії

    «Монако» атакуючого захисника збірної України Сергія Гладиря продовжило переможну серію у Лізі чемпіонів FIBA.

    Команда здолала на виїзді у матчі 10-го туру групового етапу красноярський «Єнісей» – 94:65, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Український баскетболіст за 18 з половиною хвилин на майданчику зі старту набрав шість очок, три підбирання та дві передачі.

    Напередодні у родині Сергія й олімпійської чемпіонки з фехтування Олени Хомрової народилася друга дитина – син Олександр.

    Для Монако перемога у Росії стала 10-ою у 10-ти матчах. Команда українця залишається єдиною у поточному сезоні Ліги чемпіонів без поразок.

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    Нагадаємо, що команда українця очолила рейтинг сили баскетбольної Ліги чемпіонів.

    Ліга чемпіонів баскетбол
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