Український баскетболіст отримав запрошення до елітного табору

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Іссуф Санон виступить у Тревізо

Український захисник словенської «Олімпії» Іссуф Санон отримав запрошення для участі у NBA Global Camp.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Баскетбольний табір, у якому братимуть участь 40 молодих гравців, традиційно пройде у Тревізо з 2 по 5 червня, повідомляє ESPN.

У чемпіонаті Словенії Санон отримує у середньому 9 хвилин ігрового часу за матч, набираючи три очка та роблячи 1,2 підбирання.

У Лізі чемпіонів українець набирав по 3.3 очка та робив по 2,7 підбирання за 16 хвилин у середньому за гру.

Нагадаємо, починав Санон сезон у складі «Дніпра».

Раніше повідомлялося, про те що український проспект виставив свою кандидатуру на драфт НБА.