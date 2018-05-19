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    Український баскетболіст отримав запрошення до елітного табору

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    Іссуф Санон виступить у Тревізо

    Український захисник словенської «Олімпії» Іссуф Санон отримав запрошення для участі у NBA Global Camp.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Баскетбольний табір, у якому братимуть участь 40 молодих гравців, традиційно пройде у Тревізо з 2 по 5 червня, повідомляє ESPN.

    У чемпіонаті Словенії Санон отримує у середньому 9 хвилин ігрового часу за матч, набираючи три очка та роблячи 1,2 підбирання.

    У Лізі чемпіонів українець набирав по 3.3 очка та робив по 2,7 підбирання за 16 хвилин у середньому за гру.

    Нагадаємо, починав Санон сезон у складі «Дніпра».

    Раніше повідомлялося, про те що український проспект виставив свою кандидатуру на драфт НБА.

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