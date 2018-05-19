Український баскетболіст отримав запрошення до елітного табору
-
Розсилка
Іссуф Санон виступить у Тревізо
Український захисник словенської «Олімпії» Іссуф Санон отримав запрошення для участі у NBA Global Camp.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Баскетбольний табір, у якому братимуть участь 40 молодих гравців, традиційно пройде у Тревізо з 2 по 5 червня, повідомляє ESPN.
У чемпіонаті Словенії Санон отримує у середньому 9 хвилин ігрового часу за матч, набираючи три очка та роблячи 1,2 підбирання.
У Лізі чемпіонів українець набирав по 3.3 очка та робив по 2,7 підбирання за 16 хвилин у середньому за гру.
Нагадаємо, починав Санон сезон у складі «Дніпра».
Раніше повідомлялося, про те що український проспект виставив свою кандидатуру на драфт НБА.