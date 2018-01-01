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    Український баскетболіст став гравцем місяця у чемпіонаті NCAA

    Богдан Близнюк вдало виступає у Національній асоціації студентського спорту в Америці
    Команда NCAA «Східний Вашингтон» визнала українського атакуючого захисника з Луцька Богдана Близнюка своїм найкращим гравцем у грудні. За вісім матчів останнього місяця 2017 року Близнюк набирав у середньому 21,9 очка, 6,8 підбирання та 4,3 передачі за поєдинок. Наразі Близнюк зіграв 118 матчів в NCAA – шостий показник в історії
    • Сьогодні, 21:22
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    Богдан Близнюк
    Богдан Близнюк

    Богдан Близнюк вдало виступає у Національній асоціації студентського спорту в Америці

    Команда NCAA «Східний Вашингтон» визнала українського атакуючого захисника з Луцька Богдана Близнюка своїм найкращим гравцем у грудні.

    За вісім матчів останнього місяця 2017 року Близнюк набирав у середньому 21,9 очка, 6,8 підбирання та 4,3 передачі за поєдинок.

    Наразі Близнюк зіграв 118 матчів в NCAA – шостий показник в історії команди, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    За цей час він набрав 1712 очок – третій показник у команді, на 91 менше рекорду.

    Також у грудні Близнюка було обрано гравцем тижня у конференції NCAA «Біг Скай».

    Українець є одним з претендентів на почесний титул гравця року у конференції.

    Нагадаємо, повідомлялося, що Близнюк відзначився 29 очками в поєдинку NCAA.

    Також була інформація, що українські баскетболісти по-різному розпочали сезон в американській NCAA.

    баскетбол
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