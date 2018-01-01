Український баскетболіст став гравцем місяця у чемпіонаті NCAA

Богдан Близнюк вдало виступає у Національній асоціації студентського спорту в Америці

Команда NCAA «Східний Вашингтон» визнала українського атакуючого захисника з Луцька Богдана Близнюка своїм найкращим гравцем у грудні. За вісім матчів останнього місяця 2017 року Близнюк набирав у середньому 21,9 очка, 6,8 підбирання та 4,3 передачі за поєдинок. Наразі Близнюк зіграв 118 матчів в NCAA – шостий показник в історії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Богдан Близнюк

Богдан Близнюк вдало виступає у Національній асоціації студентського спорту в Америці

Команда NCAA «Східний Вашингтон» визнала українського атакуючого захисника з Луцька Богдана Близнюка своїм найкращим гравцем у грудні.

За вісім матчів останнього місяця 2017 року Близнюк набирав у середньому 21,9 очка, 6,8 підбирання та 4,3 передачі за поєдинок.

Наразі Близнюк зіграв 118 матчів в NCAA – шостий показник в історії команди, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

За цей час він набрав 1712 очок – третій показник у команді, на 91 менше рекорду.

Також у грудні Близнюка було обрано гравцем тижня у конференції NCAA «Біг Скай».

Українець є одним з претендентів на почесний титул гравця року у конференції.

Нагадаємо, повідомлялося, що Близнюк відзначився 29 очками в поєдинку NCAA.

Також була інформація, що українські баскетболісти по-різному розпочали сезон в американській NCAA.