  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український біатлоніст вболівав за Фінляндію на чемпіонаті світу з хокею (фото)

    • Розсилка
    Кільчицький святкує перемогу Фінляндії - Український біатлоніст вболівав за Фінляндію на чемпіонаті світу з хокею (фото)
    Кільчицький святкує перемогу Фінляндії
    Інстаграм

    Віталій Кільчицький підтримував на чемпіонаті світу з хокею майбутніх чемпіонів

    Український біатлоніст Віталій Кільчицький вболівав під час чемпіонату світу з хокею за збірну Фінляндії.

    У підсумку фінські хокеїсти, попри несприятливі прогнози, вибили в плей-оф Швецію, Росію та перемогли в фіналі Канаду – 3:1.

    Кільчицький опублікував в Інстаграм фото святкування перемоги збірної Фінляндії.  

    kiltchitsky
    kiltchitsky

     Читайте також: Збірна з біатлону утвердила склад на сезон-2019/2020
    Читайте також
    біатлон чемпіонат світу хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ