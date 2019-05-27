Український біатлоніст вболівав за Фінляндію на чемпіонаті світу з хокею (фото)
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Кільчицький святкує перемогу Фінляндії
Інстаграм
Віталій Кільчицький підтримував на чемпіонаті світу з хокею майбутніх чемпіонів
Український біатлоніст Віталій Кільчицький вболівав під час чемпіонату світу з хокею за збірну Фінляндії.
У підсумку фінські хокеїсти, попри несприятливі прогнози, вибили в плей-оф Швецію, Росію та перемогли в фіналі Канаду – 3:1.
Кільчицький опублікував в Інстаграм фото святкування перемоги збірної Фінляндії.
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