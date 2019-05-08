  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна з біатлону утвердила склад на сезон-2018/2019

    • Розсилка
    З минулої зими Дмитро Підручний став головною зіркою українського біатлону - Збірна з біатлону утвердила склад на сезон-2018/2019
    З минулої зими Дмитро Підручний став головною зіркою українського біатлону
    sport-olymp.com

    Нових імен у списку не бракує

    Міністерство молоді та спорту України спільно з Федерацією біатлону затвердило склад національної збірної для підготовки до нового сезону.

    Читайте також

    До основної команди жіночої збірної України на сезон-2019/2020, до якої увійшли Юлія Журавок, Надія Бєлкіна, Яна Бондар, Ольга Абрамова, Дарина Блашко і Анна Кривонос, приєдналася і Олена Підгрушна, яка проходила курс лікування міокардиту.

    Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта і Валентина Семеренко готуватимуться індивідуально.

    Основна чоловіча збірна України (Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал, Віталій Труш) працюватиме під керівництвом Юрая Санітри.

    Прикметно, що в складі головної чоловічої команди немає бронзового призера чемпіонату світу-2016 Сергія Семенова. Він тренуватиметься з резервною командою.

    До біатлонної збірної Б увійшли 5 чоловіків і 5 жінок:
    чоловіки - Сергій Семенов, Руслан Бригадир, Владислав Кошовець, Сергій Телень, Юрій Ситник;
    жінки - Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко, Любов Кіпяченкова, Анна Коваленко, Оксана Сігеті.

    Тренерський штаб: Роман Прима (чоловіки), Микола Паніткін (жінки).

     Читайте також: Терпеливий і справедливий: який він, Дмитро Підручний, новоспечений чемпіон світу з біатлону
    Читайте також
    біатлон Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний Анастасія Меркушина Юлія Журавок Тарас Лесюк Руслан Ткаленко Юрай Санітра Артем Тищенко Віталій Труш Яна Бондар Анна Кривонос Надія Бєлкіна Антон Дудченко Богдан Цимбал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ