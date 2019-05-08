Збірна з біатлону утвердила склад на сезон-2018/2019



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З минулої зими Дмитро Підручний став головною зіркою українського біатлону sport-olymp.com

Нових імен у списку не бракує

Міністерство молоді та спорту України спільно з Федерацією біатлону затвердило склад національної збірної для підготовки до нового сезону.

До основної команди жіночої збірної України на сезон-2019/2020, до якої увійшли Юлія Журавок, Надія Бєлкіна, Яна Бондар, Ольга Абрамова, Дарина Блашко і Анна Кривонос, приєдналася і Олена Підгрушна, яка проходила курс лікування міокардиту.

Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта і Валентина Семеренко готуватимуться індивідуально.

Основна чоловіча збірна України (Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал, Віталій Труш) працюватиме під керівництвом Юрая Санітри.

Прикметно, що в складі головної чоловічої команди немає бронзового призера чемпіонату світу-2016 Сергія Семенова. Він тренуватиметься з резервною командою.

До біатлонної збірної Б увійшли 5 чоловіків і 5 жінок:

чоловіки - Сергій Семенов, Руслан Бригадир, Владислав Кошовець, Сергій Телень, Юрій Ситник;

жінки - Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко, Любов Кіпяченкова, Анна Коваленко, Оксана Сігеті.

Тренерський штаб: Роман Прима (чоловіки), Микола Паніткін (жінки).