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    Український боєць, який назвав Путіна, як футбольні фанати – другий у голосуванні за найкращого спортсмена в світі

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    Станіслав Горуна рішуче налаштований розвинути успіх в олімпійський рік - Український боєць, який назвав Путіна, як футбольні фанати – другий у голосуванні за найкращого спортсмена в світі
    Станіслав Горуна рішуче налаштований розвинути успіх в олімпійський рік
    Галінфо

    Станіслав Горуна торік вразив перемогою над непереможним азердайджанцем

    Український каратист Станіслав Горуна посів друге місце в голосуванні за найкращого спортсмена 2019 року за версією Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор (IWGA).

    Горуна набрав 92 539 голосів, тоді як переможницею стала хокеїстка з Індії Рані з 199 477 голосів. Всього було номіновано 25 найкращих спортсменів світу з різних видів спорту.

    Зауважимо, що торік Станіслав став переміг у куміте вагової категорії до 75 кг на ІІ Європейських іграх.

    У фіналі львів’янин здолав п'ятиразового чемпіона світу, 11-разового чемпіона Європи, чемпіона Всесвітніх ігор-2013, дворазового чемпіона Ісламських ігор солідарності, чинного на момент виходу на татамі чемпіона Європейських ігор Рафаеля Аґаєва з Азербайджану. Причому переміг Станіслав чисто, поціливши ногою по підборіддю суперника.

    Також Горуна вирізняється чіткою громадянською позицією. «Війна, яку ми зараз маємо, є суто політичною. На жаль, вона є. Це не війна між націями, народами, а війна політиків. Лідери держав мають ресурси і вплив, щоб цю війну підтримувати. Тому якби не воля Путіна, тільки Путіна, то війни між Україною та Росією не було б. Тому «Путін – х***о», якщо що», - сказав Станіслав у недавньому інтерв’ю.

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    карате Європейські ігри Станіслав Горуна спорт поза політикою
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