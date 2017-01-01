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    Український боксер Гвоздик: В 2018-му році я стану чемпіоном

    Українець став учасником міні-турніру від Всесвітньої боксерської ради
    Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) розповів про розвиток своєї кар'єри і оцінив свої найближчі перспективи. Гвоздик не став брати участі в розподілі чемпіонських поясів Андре Уорда і прийняв рішення рухатися по лінії WBC. Українець став учасником міні-турніру від Всесвітньої боксерської ради, а шанс стати чемпіоном
    • Сьогодні, 11:23
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    Олександр Гвоздик
    Олександр Гвоздик

    Українець став учасником міні-турніру від Всесвітньої боксерської ради

    Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) розповів про розвиток своєї кар'єри і оцінив свої найближчі перспективи.

    Гвоздик не став брати участі в розподілі чемпіонських поясів Андре Уорда і прийняв рішення рухатися по лінії WBC. Українець став учасником міні-турніру від Всесвітньої боксерської ради, а шанс стати чемпіоном світу йому представиться в разі перемоги над Елейдером Альваресом (23-0, 11 КО).

    «Я вірю своїй команді і менеджменту і впевнений, що ми рухаємося в правильному напрямку. У 2018-му році я планую бути максимально зайнятим. Я б хотів отримати п'ять боїв, але як мінімум хочу виступити тричі. У 2018-му році я стану чемпіоном», - заявив він.

    «Я чув про можливість проведення турніру WBSS в нашому вазі. Думаю, такий захід вирішив б усі питання. Я готовий стати чемпіоном і готовий на всі дзвінки», - цитує Гвоздика Boxingtalk.

    У 2017-му році Олександр Гвоздик провів два бої - 30-річний харків'янин в квітні нокаутував Юніескі Гонсалеса, а в серпні достроково розібрався з Крейгом Бейкером.

    Джерело: sportarena.com

    бокс Олександр Гвоздик
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