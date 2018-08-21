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    Український боксер Хегай нокаутував свого суперника у Москві (відео)

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    Український боксер Хегай нокаутував свого суперника у Москві (відео)

    Арнольд здолав представника Уганди

    Непереможний український боксер другої найлегшої ваги Арнольд Хегай (13-0-1, 9 КО) здобув чергову переконливу перемогу.

    Він у Москві нокаутом здолав представника Уганди Мудде Робінсона Нтамбі (23-6-1, 7 КО).

    Бій не тривав і двох раундів.

    У другій трихвилинці українець двічі відправляв суперника на настил рингу, але той піднімався.

    Втретє Нтамбі ледь не вилетів за межі рингу, і, незважаючи на те, що знову зумів піднятися, рефері зупинив поєдинок.

    Раніше повідомлялося, що український боксер Хегай виграв свій дебютний бій у США.

    бокс українці
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