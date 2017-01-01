Український боксер Хитров свій наступний поєдинок проведе 9 грудня

Суперником українця стане представник Домініканської Республіки

Український боксер-середньоваговик 29-річний Євген Хитров з Кривого Рогу свій наступний поєдинок на професіональному рингу проведе 9 грудня в американському Норфолку проти домініканця Джонатана Батісти. 33-річний суперник Хитрова у своєму останньому бою 19 жовтня нинішнього року поступився нокаутом росіянину Раджабу Бутаєву. З останніх 11-ти



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Євген Хитров

Суперником українця стане представник Домініканської Республіки

Український боксер-середньоваговик 29-річний Євген Хитров з Кривого Рогу свій наступний поєдинок на професіональному рингу проведе 9 грудня в американському Норфолку проти домініканця Джонатана Батісти.

33-річний суперник Хитрова у своєму останньому бою 19 жовтня нинішнього року поступився нокаутом росіянину Раджабу Бутаєву.

З останніх 11-ти поєдинків домініканець виграв лише два, причому обидві перемоги над своїми співвітчизниками Оскаром Родрігесом та Хуаном Карлосом Сантосом він здобув рішенням суддів.

Ці бої проходили на батьківщині Батісти. За межами Домініканської Республіки він не перемагав ніколи.

Хитров у своєму останньому поєдинку 15 вересня переміг за очками американця Дерріка Фіндлі.

Усього ж на рахунку Євгена 15 перемог (12-нокаутом) та 1 поразка.

У Батісти 16 перемог (9 нокаутів) і 10 поразок.

Джерело: klitschko-brothers.com