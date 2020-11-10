Український боксер, який усі 18 боїв виграв нокаутом, дізнався ім’я чергового суперника

Брендон Адамс перемагав іншого українця Євгена Хитрова

25-річний проспект першої середньої ваги (до 69,9 кг), українець Сергій Богачук (18-0, 18 КО) наступний бій проведе 3 грудня на рингу в Wild Card Boxing Gym тренера Фредді Роуча в Лос-Анджелесі (США). Про це повідомили організатори серії шоу, які будуть транслюватися на каналі NBC.

Суперник українського панчера – 31-річний місцевий середняк Брендон Адамс (21-3, 13 KO), який у червні 2019 року претендував на титул WBC в середній вазі, але був розгромлений Джермаллом Чарло в 12-ти раундах. Після цього «Cannon» не виступав.

У 31-річного американця вже є перемога над українцем: у травні 2018-го він перебоксував Євгена Хитрова.

Цікаво, що обидва однаково побили нокаутера Тайрона Брансона в четвертому раунді, хіба що Адамс зробив це на півтора року раніше за Богачука.

Сергій востаннє виступав у вересні і змусив достроково капітулювати Алехандро Давілу.