Український чемпіон Бельгії прокоментував плітки про зміну команди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслан Малиновський Фейсбук

Руслан Малиновський не збирається в московський «Спартак»

Чемпіон Бельгії в складі «Ґенка», півзахисник збірної України Руслан Малиновський прокоментував останні плітки про можливу зміну клубу. Наразі він не збирається ні в московський «Спартак», ні в інші клуби, які називали. Зокрема португальський «Спортинг» та італійський «Наполі».

«Це все інтернет. Хтось побачив, прочитав, закинув і все. Я взагалі тиждень ні з ким не спілкувався, лише відпочивав з сім’єю. Чи залишуся в «Ґенку»? Побачимо. Клуб намагається втримати. Будемо розмовляти. Ще нічого не відомо. Сезон щойно завершився. Будемо спілкуватися наступного тижня», - сказав Малиновський в ефірі каналу «Футбол-1».

Поточного сезону Малиновський забив 16 м’ячів та віддав 16 результативних передач у 51-му поєдинку. «Ґенк» у підсумку виборов чемпіонський титул.

Читайте також: Уболівальники визнали українця найкращим гравцем бельгійської команди