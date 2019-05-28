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    Український чемпіон Бельгії прокоментував плітки про зміну команди

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    Руслан Малиновський - Український чемпіон Бельгії прокоментував плітки про зміну команди
    Руслан Малиновський
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    Руслан Малиновський не збирається в московський «Спартак»

    Чемпіон Бельгії в складі «Ґенка», півзахисник збірної України Руслан Малиновський прокоментував останні плітки про можливу зміну клубу. Наразі він не збирається ні в московський «Спартак», ні в інші клуби, які називали. Зокрема португальський «Спортинг» та італійський «Наполі».

    «Це все інтернет. Хтось побачив, прочитав, закинув і все. Я взагалі тиждень ні з ким не спілкувався, лише відпочивав з сім’єю. Чи залишуся в «Ґенку»? Побачимо. Клуб намагається втримати. Будемо розмовляти. Ще нічого не відомо. Сезон щойно завершився. Будемо спілкуватися наступного тижня», - сказав Малиновський в ефірі каналу «Футбол-1».

    Поточного сезону Малиновський забив 16 м’ячів та віддав 16 результативних передач у 51-му поєдинку. «Ґенк» у підсумку виборов чемпіонський титул.

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