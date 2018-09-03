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    Український дует фігуристів Назарова - Нікітін у вересні виступить на турнірі у Німеччині

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    Український дует фігуристів Назарова - Нікітін у вересні виступить на турнірі у Німеччині

    А потім українці поїдуть на змагання до Японії

    Танцювальний дует Олександра Назарова - Максим Нікітін виступить на турнірі серії «Челленджер» Nebelhorn Trophy.

    Змагання відбудуться 26-29 вересня в Оберстдорфі (Німеччина), інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

    Це буде перший змагальний старт провідного українського дуету у нинішньому сезоні.

    Спортсмени, які наразі тренуються у Харкові під керівництвом Фаб'яна Бурзи, представлять свої нові програми: ритм-танець на музику з мюзиклу «Чикаго» та довільний танець на музику з відомого фільму Чарлі Чапліна «Вогні великого міста».

    Зокрема, ритм-танець фігуристи вперше показали два тижні тому під час контрольних прокатів у Києві.

    Олександра Назарова та Максим Нікітін також візьмуть участь в етапі Гран-прі NHK Trophy у Хіросімі (Японія) 9-11 листопада.

    Раніше була інформація, що українські фігуристи Назарова та Нікітін входять до топ-20 кращих танцювальних дуетів світу.

    Німеччина Японія фігурне катання Гран-прі українці
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