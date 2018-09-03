Український дует фігуристів Назарова - Нікітін у вересні виступить на турнірі у Німеччині



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А потім українці поїдуть на змагання до Японії

Танцювальний дует Олександра Назарова - Максим Нікітін виступить на турнірі серії «Челленджер» Nebelhorn Trophy.

Змагання відбудуться 26-29 вересня в Оберстдорфі (Німеччина), інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Це буде перший змагальний старт провідного українського дуету у нинішньому сезоні.

Спортсмени, які наразі тренуються у Харкові під керівництвом Фаб'яна Бурзи, представлять свої нові програми: ритм-танець на музику з мюзиклу «Чикаго» та довільний танець на музику з відомого фільму Чарлі Чапліна «Вогні великого міста».

Зокрема, ритм-танець фігуристи вперше показали два тижні тому під час контрольних прокатів у Києві.

Олександра Назарова та Максим Нікітін також візьмуть участь в етапі Гран-прі NHK Trophy у Хіросімі (Японія) 9-11 листопада.

Раніше була інформація, що українські фігуристи Назарова та Нікітін входять до топ-20 кращих танцювальних дуетів світу.