Український дует фігуристів Попова - Бєліков став призером юніорської серії Гран-прі у Литві
-
Розсилка
Українська пара стала третьою серед танцювальних дуетів
Українські танцюристи Дар’я Попова та Володимир Бєліков стали призерами третього етапу юніорської серії Гран-прі у спортивних танцях на льоду.
На змаганнях, що завершилися у литовському Каунасі, вони за сумою двох програм набрали 142.29 балів і посіли третє місце, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.
Уже у перший день виступів танцювальних пар учні Галини Чурілової та Мар’яни Козлової, отримавши високі оцінки за ритм-танець, впевнено увійшли до групи лідерів.
Здобуту висоту харків’яни зуміли утримати і в довільній програмі, показавши найкращий з трьох прокатів свого нового танцю у нинішньому сезоні.
За ліричну історію під музику Шопена Попова та Бєліков отримали 84.20 балів – 42.58 за техніку і 41.62 за артистичну складову. Це – четвертий результат.
16-річна Дар’я та 19-річний Володимир втретє беруть участь у змаганнях юніорського Гран-прі, але досі на жодному етапі не піднімалися на п’єдестал пошани.
Перше місце на етапі у Каунасі дісталося росіянам, другими стали американці.
Водночас, Іван Шмуратко у змаганнях юнаків увійшов до першої десятки попри те, що підготовка фігуриста до сезону не була повноцінною через отриману ним серйозну травму.
У новій довільній під пісню Алессандро Сафіна «Luna tu» Івану не вдалося впоратися з більшістю стрибків. Судді оцінили довільну програму українського спортсмена у 103.49 балів (восьме місце), а у загальному заліку Шмуратко набрав 158.12 балів і замкнув десятку кращих.
Додамо, що Анастасія Архіпова зупинилася за крок від п'єдесталу на етапі юніорської серії Гран-прі.