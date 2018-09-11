Український дует фігуристів Попова - Бєліков став призером юніорської серії Гран-прі у Литві



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Дар’я Попова та Володимир Бєліков. Фото УФФКК

Українська пара стала третьою серед танцювальних дуетів

Українські танцюристи Дар’я Попова та Володимир Бєліков стали призерами третього етапу юніорської серії Гран-прі у спортивних танцях на льоду.

На змаганнях, що завершилися у литовському Каунасі, вони за сумою двох програм набрали 142.29 балів і посіли третє місце, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Уже у перший день виступів танцювальних пар учні Галини Чурілової та Мар’яни Козлової, отримавши високі оцінки за ритм-танець, впевнено увійшли до групи лідерів.

Здобуту висоту харків’яни зуміли утримати і в довільній програмі, показавши найкращий з трьох прокатів свого нового танцю у нинішньому сезоні.

За ліричну історію під музику Шопена Попова та Бєліков отримали 84.20 балів – 42.58 за техніку і 41.62 за артистичну складову. Це – четвертий результат.

16-річна Дар’я та 19-річний Володимир втретє беруть участь у змаганнях юніорського Гран-прі, але досі на жодному етапі не піднімалися на п’єдестал пошани.

Перше місце на етапі у Каунасі дісталося росіянам, другими стали американці.

Водночас, Іван Шмуратко у змаганнях юнаків увійшов до першої десятки попри те, що підготовка фігуриста до сезону не була повноцінною через отриману ним серйозну травму.

У новій довільній під пісню Алессандро Сафіна «Luna tu» Івану не вдалося впоратися з більшістю стрибків. Судді оцінили довільну програму українського спортсмена у 103.49 балів (восьме місце), а у загальному заліку Шмуратко набрав 158.12 балів і замкнув десятку кращих.

Додамо, що Анастасія Архіпова зупинилася за крок від п'єдесталу на етапі юніорської серії Гран-прі.