Український фігурист Паніот виступить на двох етапах серії «Челленджер»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ярослав Паніот. Фото УФФКК

Ярослав візьме участь в етапах у США та Фінляндії

Чемпіон України у чоловічому одиночному катанні Ярослав Паніот візьме участь у двох етапах серії «Челленджер».

Про це повідомляє офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Через два тижні він стартуватиме в турнірі U.S. International Figure Skating Classic у Солт-Лейк-Сіті (другий етап), який відбудеться 12-16 вересня.

Торік українець успішно виступив на цих змаганнях, посівши у загальному заліку четверте місце.

Паніот заявлений також для участі у турнірі Finlandia Trophy (сьомий етап), який прийматиме фінське місто Еспоо 4-7 жовтня.

Після цього він вперше вийде на лід «дорослої» серії Гран-прі – дебют відбудеться на NHK Trophy у Хіросімі (Японія) 9-11 листопада.

Український фігурист продовжує підготовку у Колорадо Спрінгс (США) на відомій World Arena Ice Hall під керівництвом Теммі Гембл.

Ярослав у нинішньому сезоні вже взяв участь в одному турнірі – Philadelphia Summer International, де посів п’яте місце.