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    Український фігурист Паніот виступить на двох етапах серії «Челленджер»

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    Ярослав Паніот. Фото УФФКК - Український фігурист Паніот виступить на двох етапах серії «Челленджер»
    Ярослав Паніот. Фото УФФКК

    Ярослав візьме участь в етапах у США та Фінляндії

    Чемпіон України у чоловічому одиночному катанні Ярослав Паніот візьме участь у двох етапах серії «Челленджер».

    Про це повідомляє офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

    Через два тижні він стартуватиме в турнірі  U.S. International Figure Skating Classic у Солт-Лейк-Сіті (другий етап), який відбудеться 12-16 вересня.

    Торік українець успішно виступив на цих змаганнях, посівши у загальному заліку четверте місце.

    Паніот заявлений також для участі у турнірі Finlandia Trophy (сьомий етап), який прийматиме фінське місто Еспоо 4-7 жовтня.

    Після цього він  вперше вийде на лід «дорослої» серії  Гран-прі – дебют відбудеться на NHK Trophy у Хіросімі (Японія) 9-11 листопада.

    Український фігурист продовжує підготовку у Колорадо Спрінгс (США) на відомій World Arena Ice Hall під керівництвом Теммі Гембл.

    Ярослав у нинішньому сезоні вже взяв участь в одному турнірі – Philadelphia Summer International, де посів п’яте місце.

    фігурне катання Гран-прі Ярослав Паніот
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