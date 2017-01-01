Український фігурист потрапив у призери міжнародного турніру в Таллінні

Український фігурист Ярослав Паніот зійшов на третю сходинку п’єдесталу міжнародного турніру Tallinn Trophy

Український фігурист Ярослав Паніот зійшов на третю сходинку п’єдесталу міжнародного турніру Tallinn Trophy, не втримавши лідируючі позиції, на яких він перебував після виконання короткої програми. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації фігурного катання України. Загальна сума, яку набрав українець, значно нижча від його найкращого



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Ярослав Паніот

Український фігурист Ярослав Паніот зійшов на третю сходинку п’єдесталу міжнародного турніру Tallinn Trophy

Український фігурист Ярослав Паніот зійшов на третю сходинку п’єдесталу міжнародного турніру Tallinn Trophy, не втримавши лідируючі позиції, на яких він перебував після виконання короткої програми.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації фігурного катання України.

Загальна сума, яку набрав українець, значно нижча від його найкращого результату і становить 221.23.

Ярослава «підвів» виступ у довільній, де він був далеко не таким переконливим, як у короткій.

Фігурист припустився ряду помилок у стрибковій частині програми, зокрема, у нього «не пішли» стрибки у чотири оберти, водночас каскад 4Т+3Т він може записати собі в актив.

Наприкінці програми Паніот, хоча й «не здався без бою», але все ж напруження фізично не витримав. З двома падіннями він отримав за довільну 139.98 балів – 71.78 за техніку та 70.20 за компоненти і пропустив вперед росіянина Дмитра Алієва та американця Олексія Красножона.

Останній виграв у нашого спортсмена за рахунок вищої оцінки за компоненти.

У такому ж порядку ці фігуристи розташувалися і у загальному заліку: у Алієва 235.10 балів,у Красножона - 222,39.