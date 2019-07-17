Український форвард повернувся до «Дніпра»
Максим Корнієнко
ФІБА
Вихованець «Дніпра» Максим Корнієнко уклав угоду з українським клубом
Український форвард Максим Корнієнко уклав угоду з володарем Кубка України з баскетболу «Дніпром».
Останнього сезону вихованець «Дніпра» виступав за румунський «Пітешті». У 26 поєдинках набирав у середньому 11,5 очка, 6,4 підбирання, 1,7 передачі за матч.
До того Корнієнко грав у Литві, Болгарії, Польщі. В Україні окрім «Дніпра» виступав за «Донецьк» та «Хімік».
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