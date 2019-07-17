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    Новини

    Український форвард повернувся до «Дніпра»

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    Максим Корнієнко - Український форвард повернувся до «Дніпра»
    Максим Корнієнко
    ФІБА

    Вихованець «Дніпра» Максим Корнієнко уклав угоду з українським клубом

    Український форвард Максим Корнієнко уклав угоду з володарем Кубка України з баскетболу «Дніпром».

    Останнього сезону вихованець «Дніпра» виступав за румунський «Пітешті». У 26 поєдинках набирав у середньому 11,5 очка, 6,4 підбирання, 1,7 передачі за матч.

    До того Корнієнко грав у Литві, Болгарії, Польщі. В Україні окрім «Дніпра» виступав за «Донецьк» та «Хімік».

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