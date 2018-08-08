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    Український форвард продовжить кар'єру в чемпіонаті Румунії

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    Максим Корнієнко - Український форвард продовжить кар'єру в чемпіонаті Румунії
    Максим Корнієнко

    Корнієнко замінив у складі «Пітешті» іншого українця Андрія Агафонова

    Український форвард Максим Корнієнко продовжить кар’єру в румунському «Пітешті».

    Про це повідомило агентство, яке представляє інтереси гравця.

    Минулий сезон наш форвард провів у чемпіонаті Литви, де захищав кольори «Ювентуса».

    У литовській першості Корнієнко набирав 8,4 очка та робив 5,5 підбирання, а у 12 матчах Ліги чемпіонів набирав 6,7 очка та збирав 4,9 відскока.

    Зазначимо, що фактично Корнієнко замінив у складі «Пітешті» іншого українця Андрія Агафонова, який продовжить кар’єру в Угорщині. 

    баскетбол
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