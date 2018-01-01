Український форвард залишає азербайджанський клуб

Причини відходу українця з клубу невідомі

Азербайджанський футбольний клуб «Сумгайит» розлучився з українським форвардом. Керівники клубу відмовилися від послуг форварда Раміля Гасанова, який був узятий в оренду у «Габалі». Гасанов повернувся до табору свого клубу, інформує Azerisport. Зазначимо, що 21-річний футболіст є вихованцем «Таврії». За



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Раміль Гасанов. Фото: ФК Таврія

Причини відходу українця з клубу невідомі

Азербайджанський футбольний клуб «Сумгайит» розлучився з українським форвардом.

Керівники клубу відмовилися від послуг форварда Раміля Гасанова, який був узятий в оренду у «Габалі». Гасанов повернувся до табору свого клубу, інформує Azerisport.

Зазначимо, що 21-річний футболіст є вихованцем «Таврії». За «Габалі» в минулому сезоні провів всього 2 поєдинки.

Нагадаємо, що відомий український тренер працевлаштувався в Азербайджані.