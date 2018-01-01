  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Український форвард залишає азербайджанський клуб

    Причини відходу українця з клубу невідомі
    Азербайджанський футбольний клуб «Сумгайит» розлучився з українським форвардом. Керівники клубу відмовилися від послуг форварда Раміля Гасанова, який був узятий в оренду у «Габалі». Гасанов повернувся до табору свого клубу, інформує Azerisport. Зазначимо, що 21-річний футболіст є вихованцем «Таврії». За
    • Сьогодні, 10:46
    • Розсилка
    Раміль Гасанов. Фото: ФК Таврія
    Раміль Гасанов. Фото: ФК Таврія

    Причини відходу українця з клубу невідомі

    Азербайджанський футбольний клуб «Сумгайит» розлучився з українським форвардом.

    Керівники клубу відмовилися від послуг форварда Раміля Гасанова, який був узятий в оренду у «Габалі». Гасанов повернувся до табору свого клубу, інформує Azerisport.

    Зазначимо, що 21-річний футболіст є вихованцем «Таврії». За «Габалі» в минулому сезоні провів всього 2 поєдинки.

    Нагадаємо,  що відомий український тренер працевлаштувався в Азербайджані.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ