Український форвард залишає азербайджанський клуб
- Сьогодні, 10:46
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Раміль Гасанов. Фото: ФК Таврія
Причини відходу українця з клубу невідомі
Азербайджанський футбольний клуб «Сумгайит» розлучився з українським форвардом.
Керівники клубу відмовилися від послуг форварда Раміля Гасанова, який був узятий в оренду у «Габалі». Гасанов повернувся до табору свого клубу, інформує Azerisport.
Зазначимо, що 21-річний футболіст є вихованцем «Таврії». За «Габалі» в минулому сезоні провів всього 2 поєдинки.
Нагадаємо, що відомий український тренер працевлаштувався в Азербайджані.