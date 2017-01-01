Український гравець клубу німецької Бундесліги ніяк не може відновитися від ушкодження

Владлен Юрченко продовжує перебувати поза загальним тренувальним процесом «Баєра»

Український півзахисник «Баєра» Владлен Юрченко продовжує бути відсутнім у загальнокомандній тренувальній групі через проблеми зі здоров'ям. Про те, що футболіст отримав травму, повідомлялося ще раніше, проте жодної конкретики тоді не було. Наразі же причина відсутності Юрченка на тренуваннях команди стала відомою. Як повідомляє



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Владлен Юрченко (зліва). Фото Getty Images

Владлен Юрченко продовжує перебувати поза загальним тренувальним процесом «Баєра»

Український півзахисник «Баєра» Владлен Юрченко продовжує бути відсутнім у загальнокомандній тренувальній групі через проблеми зі здоров'ям.

Про те, що футболіст отримав травму, повідомлялося ще раніше, проте жодної конкретики тоді не було.

Наразі же причина відсутності Юрченка на тренуваннях команди стала відомою.

Як повідомляє офіційний Twitter «Баєра», у 23-річного українця забій ноги, який не дозволяє йому повноцінно тренуватися.

Напередодні Юрченко знову пропустив тренувальне заняття «Баєра», однак, незважаючи на досить несерйозний характер його пошкодження, терміни повернення гравця до роботи поки не розкриваються.

Владлен у нинішньому сезоні не зіграв жодного матчу у Бундеслізі, лише одного разу опинившись у заявці команди (ще у серпні).

Контракт Юрченка з «Баєром» закінчується влітку 2018 року.

Нагадаємо, вже була інформація, що український півзахисник взимку може покинути «Баєр».

Джерело: sportarena.com