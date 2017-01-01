Український легіонер «Байєра» отримав травму

Юрченко точно не допоможе «Байєру» у матчі з «Айнтрахтом»

Український легіонер «Байєра» Владлен Юрченко травмувався і найближчим часом не зможе допомогти своїй команді. Про це заявив головний тренер леверкузенців Гейко Геррліх. Наставник «Байєра» уточнив, що Юрченко отримав травму ще у вівторок на тренуванні команди, через що точно пропустить найближчу гру проти



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Владлен Юрченко

Юрченко точно не допоможе «Байєру» у матчі з «Айнтрахтом»

Український легіонер «Байєра» Владлен Юрченко травмувався і найближчим часом не зможе допомогти своїй команді.

Про це заявив головний тренер леверкузенців Гейко Геррліх.

Наставник «Байєра» уточнив, що Юрченко отримав травму ще у вівторок на тренуванні команди, через що точно пропустить найближчу гру проти «Айнтрахта» в Бундеслізі, заплановану на 25 листопада.

У той же час більш детальні строки відновлення Юрченка, так само як і характер його пошкодження коуч Байєра розкрити не захотів.

Владлен Юрченко в нинішньому сезоні не зіграв жодного матчу в Бундеслізі, лише раз опинившись в заявці команди (ще в серпні).

Контракт Юрченка з «Байєром» закінчується влітку 2018 року.

Джерело: sportarena.com