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    Український легіонер «Байєра» отримав травму

    Юрченко точно не допоможе «Байєру» у матчі з «Айнтрахтом»
    Український легіонер «Байєра» Владлен Юрченко травмувався і найближчим часом не зможе допомогти своїй команді. Про це заявив головний тренер леверкузенців Гейко Геррліх. Наставник «Байєра» уточнив, що Юрченко отримав травму ще у вівторок на тренуванні команди, через що точно пропустить найближчу гру проти
    • 24 Листопада, 19:56
    • Розсилка
    Владлен Юрченко
    Владлен Юрченко

    Юрченко точно не допоможе «Байєру» у матчі з «Айнтрахтом»

    Український легіонер «Байєра» Владлен Юрченко травмувався і найближчим часом не зможе допомогти своїй команді.

    Про це заявив головний тренер леверкузенців Гейко Геррліх.

    Наставник «Байєра» уточнив, що Юрченко отримав травму ще у вівторок на тренуванні команди, через що точно пропустить найближчу гру проти «Айнтрахта» в Бундеслізі, заплановану на 25 листопада.

    У той же час більш детальні строки відновлення Юрченка, так само як і характер його пошкодження коуч Байєра розкрити не захотів.

    Владлен Юрченко в нинішньому сезоні не зіграв жодного матчу в Бундеслізі, лише раз опинившись в заявці команди (ще в серпні).

    Контракт Юрченка з «Байєром» закінчується влітку 2018 року.

    Джерело: sportarena.com

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