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    Український футболіст стверджує, що український і російський народи розсварили політики

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    Данило Безкоровайний теж вважає, що спорт поза політикою - Український футболіст стверджує, що український і російський народи розсварили політики
    Данило Безкоровайний теж вважає, що спорт поза політикою
    UA-Футбол

    Бідака зажурився, що не може вільно їздити «на дєрєвню к бабушкє»

    Чемпіон світу з футболу серед гравців, не старших 20-ти років Данило Безкоровайний, який виступає за словацький «Земплін», теж є «спортсменом поза політикою». Це він дав зрозуміти в інтерв’ю журналу «Футбол».

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    - Якби вам запропонував контракт російський клуб, відмовилися б? – поцікавився журналіст.

    - Не знаю. Швидше за все, відмовився б. Я люблю свою країну. Але це така тема, знаєте. Спорт поза політикою. Це не повинно стосуватися спорту. Чому наші співаки їдуть в Росію, їх виконавці в Україну, але варто футболістові виїхати в Росію, як піднімається ураган невдоволення? Вважаю, все це провокують політики. Між людьми нормальні стосунки. У мене бабуся живе в Росії. Вона вже старенька і постійно просить, щоб я приїхав до неї. Але я не можу. Як так? Це нормально? Якщо перетну кордон, я ж стану тут зрадником.

    Нагадаємо, що сьогодні за одіозного реґіонала почав агітувати боксер Олександр Хижняк.
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