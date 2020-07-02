Український футболіст визнаний «гравцем матчу» в Іспанії



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Андрій Лунін разом зі своєю нинішньою командою бореться за виживання в Сеґунді Фото - Instagram Андрія Луніна

Воротар Андрій Лунін відіграв «на нуль» уже п’ятий матч

Андрій Лунін, український голкіпер клубу другого іспанського дивізіону «Ов'єдо» визнаний найкращим гравцем матчу 37-го туру Сеґунди проти «Мірандеса».

Лунін допоміг своїй команді перемогти 1:0 – єдиний гол з пенальті провів Альфредо Ортуно. Цей матч став п'ятим для українця в сезоні, в якому він не пропустив голів. При цьому Андрій відстояв «на нуль» три з чотирьох останніх поєдинків.

Андрій Лунін за матч проти «Мірандеса» отримав оцінку 7,7, яка стала найвищою серед усіх футболістів, які брали участь у зустрічі.

«Ов'єдо» набрав 44 очки та посідає 17-те місце. Від зони вильоту команду відділяє три пункти.

Загалом Лунін зіграв за «Ов'єдо» у нинішньому сезоні 16 матчів та пропустив 14 голів. Права на 21-річного українця належать мадридському «Реалу».