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    Український футболіст визнаний «гравцем матчу» в Іспанії

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    Андрій Лунін разом зі своєю нинішньою командою бореться за виживання в Сеґунді - Український футболіст визнаний «гравцем матчу» в Іспанії
    Андрій Лунін разом зі своєю нинішньою командою бореться за виживання в Сеґунді
    Фото - Instagram Андрія Луніна

    Воротар Андрій Лунін відіграв «на нуль» уже п’ятий матч

    Андрій Лунін, український голкіпер клубу другого іспанського дивізіону «Ов'єдо» визнаний найкращим гравцем матчу 37-го туру Сеґунди проти «Мірандеса».

    Лунін допоміг своїй команді перемогти 1:0 – єдиний гол з пенальті провів Альфредо Ортуно. Цей матч став п'ятим для українця в сезоні, в якому він не пропустив голів. При цьому Андрій відстояв «на нуль» три з чотирьох останніх поєдинків.

    Андрій Лунін за матч проти «Мірандеса» отримав оцінку 7,7, яка стала найвищою серед усіх футболістів, які брали участь у зустрічі.

    «Ов'єдо» набрав 44 очки та посідає 17-те місце. Від зони вильоту команду відділяє три пункти.

    Загалом Лунін зіграв за «Ов'єдо» у нинішньому сезоні 16 матчів та пропустив 14 голів. Права на 21-річного українця належать мадридському «Реалу».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Андрій Лунін Сеґунда ФК «Реал» (Ов'єдо) Альфредо Ортуно ФК «Мірандес»
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