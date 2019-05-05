Український футболіст забив курйозний автогол у чемпіонаті Хорватії (відео)



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Захисник «Хайдука» Олександр Сваток забив у ворота своєї команди

Український захисник «Хайдука» Олександр Сваток забив у ворота своєї команди в матчі 32-го туру чемпіонату Хорватії проти «Інтера» з Запрешича.

У боротьбі з суперником на швидкості м’яч відскочив від ноги українця в ворота на 13-й хвилині поєдинку.

Для Сватка то був восьмий матч у складі «Хайдука», який у підсумку все ж виграв – 3:2.

Наразі «Хайдук» посідає четверту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Хорватії.

В Україні Сваток виступав за «Дніпро» та «Зорю».