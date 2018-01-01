Український футболіст завів роман з російською співачкою зі списку «Миротворця»

Адерінсола Есеола відпочиває у компанії Ірини Дубцової

Український футболіст Адерінсола Есеола, який наразі грає за казахстанський клуб «Акжайик», у Туреччині завів роман з російською співачкою й екс-суддею «X-фактора» Іриною Дубцовою. Про це свідчать відповідні фото у їхніх соціальних мережах. Співачка відправилася до Туреччини, щоб відзначити свій день народження, де і



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Адерінсола Есеола відпочиває у компанії Ірини Дубцової

Український футболіст Адерінсола Есеола, який наразі грає за казахстанський клуб «Акжайик», у Туреччині завів роман з російською співачкою й екс-суддею «X-фактора» Іриною Дубцовою.

Про це свідчать відповідні фото у їхніх соціальних мережах.

Співачка відправилася до Туреччини, щоб відзначити свій день народження, де і знаходився Есеола, який проводив збори зі своєю командою. День народження у Дубцової припадає на 14 лютого.

Як довго триває роман, і наскільки він серйозний, поки невідомо.

36-річна співачка Дубцова опублікувала фотографію на своїй сторінці в Instagram, на якій можна побачити і 26-річного українського гравця.

Адерінсола Есеола народився у Житомирі, права на нього належать «Зірці» з Кропивницького, але він виступає в оренді в «Акжайику».

Ірина Дубцова знаходиться в українській базі «Миротворця», і їй заборонений в'їзд в Україну.

У цей список вона потрапила за свідоме порушення українського кордону та відвідування Криму. Так, співачка взяла участь у фестивалі «Смак Криму», який відбувся 2 вересня у Севастополі.

Нагадаємо, троє українців, серед яких вихованець «Динамо», перейшли у казахстанський клуб.

Джерело: Публичные люди