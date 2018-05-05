Український футбольний клуб виставить усіх гравців на трансфер

Президент «Черкаського Дніпра» Володимир Лашкул збирається виставити всіх гравців на трансфер

«Черкаський Дніпро» на своєму офіційному сайті опублікував прес-реліз, в якому заявив, що всі гравці клубу влітку будуть виставлені на трансфер, а сама команда буде перебудовуватись для участі в Другій лізі на наступний сезон. 4 травня відбулось засідання засновників клубу, на якому було прийнято це рішення, а також перевести



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ФК «Черкаський Дніпро»

Президент «Черкаського Дніпра» Володимир Лашкул збирається виставити всіх гравців на трансфер

«Черкаський Дніпро» на своєму офіційному сайті опублікував прес-реліз, в якому заявив, що всі гравці клубу влітку будуть виставлені на трансфер, а сама команда буде перебудовуватись для участі в Другій лізі на наступний сезон.

4 травня відбулось засідання засновників клубу, на якому було прийнято це рішення, а також перевести адміністрацію клубу з Черкас у Білозір'я, де відбудеться перереєстрація і ліквідація юридичних осіб.

На конгрес ФФУ Федерація футболу Черкаської області не обрала делегатом президента Дніпра Володимира Лашкула, що стало причиною радикальних змін.

Нагадаємо, з Першої ліги вже знялась одеська «Жемчужина», яка буде розформована.

Джерело: Футбол 24