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    Український футбольний клуб виставить усіх гравців на трансфер

    Президент «Черкаського Дніпра» Володимир Лашкул збирається виставити всіх гравців на трансфер
    «Черкаський Дніпро» на своєму офіційному сайті опублікував прес-реліз, в якому заявив, що всі гравці клубу влітку будуть виставлені на трансфер, а сама команда буде перебудовуватись для участі в Другій лізі на наступний сезон. 4 травня відбулось засідання засновників клубу, на якому було прийнято це рішення, а також перевести
    • Сьогодні, 18:05
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    ФК &laquo;Черкаський Дніпро&raquo;
    ФК «Черкаський Дніпро»

    Президент «Черкаського Дніпра» Володимир Лашкул збирається виставити всіх гравців на трансфер

    «Черкаський Дніпро» на своєму офіційному сайті опублікував прес-реліз, в якому заявив, що всі гравці клубу влітку будуть виставлені на трансфер, а сама команда буде перебудовуватись для участі в Другій лізі на наступний сезон.

    4 травня відбулось засідання засновників клубу, на якому було прийнято це рішення, а також перевести адміністрацію клубу з Черкас у Білозір'я, де відбудеться перереєстрація і ліквідація юридичних осіб.

    На конгрес ФФУ Федерація футболу Черкаської області не обрала делегатом президента Дніпра Володимира Лашкула, що стало причиною радикальних змін.

    Нагадаємо, з Першої ліги вже знялась одеська «Жемчужина», яка буде розформована.

    Джерело: Футбол 24

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