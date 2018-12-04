Український футбольний клуб з Другої ліги вирішив змінити назву



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«Черкащина-Академія» буде називатися по-іншому

Клуб Другої ліги України з футболу «Черкащина-Академія» змінить свою назву.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

«Беручи до уваги наявність свідоцтва про інтелектуальну власність № 211692, найближчими днями буде розглянуто питання про реорганізацію футбольного клубу «Черкащина-Академія» і зміну його назви. На сьогодні розглядаються наступні пропозиції стосовно нової назви:

Об’єднаний футбольний клуб територіальних громад та муніципалітетів Черкаської області «Дніпро», «Черкаський Дніпро» або «Черкащина», - йдеться у зверненні.

На сайті відкрито голосування користувачів.

«Запрошуємо вболівальників футболу Черкащини активніше відгукнутися на наше прохання. Голосування завершиться 12 грудня 2018 року. Ініціатори зміни назви футбольного клубу «Черкащина-Академія» хотіли б врахувати думку вболівальників та прихильників клубу», - додається.