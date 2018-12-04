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    Український футбольний клуб з Другої ліги вирішив змінити назву

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    Український футбольний клуб з Другої ліги вирішив змінити назву

    «Черкащина-Академія» буде називатися по-іншому

    Клуб Другої ліги України з футболу «Черкащина-Академія» змінить свою назву.

    Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

    «Беручи до уваги наявність свідоцтва про інтелектуальну власність № 211692, найближчими днями буде розглянуто питання про реорганізацію футбольного клубу «Черкащина-Академія» і зміну його назви. На сьогодні розглядаються наступні пропозиції стосовно нової назви:

    Об’єднаний футбольний клуб територіальних громад та муніципалітетів Черкаської області «Дніпро», «Черкаський Дніпро» або «Черкащина», - йдеться у зверненні.

    На сайті відкрито голосування користувачів.

    «Запрошуємо вболівальників футболу Черкащини активніше відгукнутися на наше прохання. Голосування завершиться 12 грудня 2018 року. Ініціатори зміни назви футбольного клубу «Черкащина-Академія» хотіли б врахувати думку вболівальників та прихильників клубу», - додається.

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