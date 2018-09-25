Український голкіпер Коваль пропустив три голи в матчі чемпіонату Саудівської Аравії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Коваль

Зазначимо, що після цієї поразки «Аль-Фатех» перемістився на 10-й рядок у турнірній таблиці

Український голкіпер «Аль-Фатеха» Максим Коваль пропустив три голи в матчі 4-го туру з «Аль-Хілялем».

«Аль-Фатех» першим відкрив рахунок, проте не зміг втримати перевагу, пропустивши три голи в другому таймі.

Підсумковий рахунок поєдинку - 3:2 на користь чинного чемпіона.

Зазначимо, що після цієї поразки «Аль-Фатех» перемістився на 10-й рядок у турнірній таблиці.

Нагадаємо, голкіпер «Динамо» перейшов в «Аль-Фатех» з Саудівської Аравії наприкінці липня.

Минулі півроку Коваль провів в оренді в «Депортиво» і став найгіршим гравцем чемпіонату Іспанії за версією WhoScored.

У дебютному для себе матчі Коваль пропустив гол і отримав червону картку вже у першому таймі.

Джерело: ua-football.com