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    Український голкіпер Коваль пропустив три голи в матчі чемпіонату Саудівської Аравії

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    Максим Коваль - Український голкіпер Коваль пропустив три голи в матчі чемпіонату Саудівської Аравії
    Максим Коваль

    Зазначимо, що після цієї поразки «Аль-Фатех» перемістився на 10-й рядок у турнірній таблиці

    Український голкіпер «Аль-Фатеха» Максим Коваль пропустив три голи в матчі 4-го туру з «Аль-Хілялем».

    «Аль-Фатех» першим відкрив рахунок, проте не зміг втримати перевагу, пропустивши три голи в другому таймі.

    Підсумковий рахунок поєдинку - 3:2 на користь чинного чемпіона.

    Зазначимо, що після цієї поразки «Аль-Фатех» перемістився на 10-й рядок у турнірній таблиці.

    Нагадаємо, голкіпер «Динамо» перейшов в «Аль-Фатех» з Саудівської Аравії наприкінці липня.

    Минулі півроку Коваль провів в оренді в «Депортиво» і став найгіршим гравцем чемпіонату Іспанії за версією WhoScored.

    У дебютному для себе матчі Коваль пропустив гол і отримав червону картку вже у першому таймі.

    Джерело: ua-football.com

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