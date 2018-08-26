Український голкіпер Лунін не потрапив у заявку «Реала» на матч проти «Жирони»
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Андрій Лунін
Крім Кейлора Наваса і Тібо Куртуа, з воротарів на матч полетів Кіко Касілья
«Реал» оголосив список двадцяти гравців, які вирушили на матч другого туру чемпіонату Іспанії з «Жироною».
Серед них не виявилося Андрія Луніна.
Крім Кейлора Наваса і Тібо Куртуа, з воротарів на матч полетів Кіко Касілья, який навряд чи покине «Реал» в найближчому майбутньому.
Голкіпер національної збірної України може провести наступний сезон в оренді в «Леганесі», повідомляє видання Marca.
Андрій Лунін перейшов в «Реал» влітку з луганської «Зорі».
«Вершкові» за неофіційною інформацією заплатили за голкіпера вісім мільйонів євро.
Нагадаємо, що угода Луніна з «Реалом» розрахована на шість років.
Джерело: sportarena.com