Український голкіпер Лунін не потрапив у заявку «Реала» на матч проти «Жирони»



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Андрій Лунін

Крім Кейлора Наваса і Тібо Куртуа, з воротарів на матч полетів Кіко Касілья

«Реал» оголосив список двадцяти гравців, які вирушили на матч другого туру чемпіонату Іспанії з «Жироною».

Серед них не виявилося Андрія Луніна.

Крім Кейлора Наваса і Тібо Куртуа, з воротарів на матч полетів Кіко Касілья, який навряд чи покине «Реал» в найближчому майбутньому.

Голкіпер національної збірної України може провести наступний сезон в оренді в «Леганесі», повідомляє видання Marca.

Андрій Лунін перейшов в «Реал» влітку з луганської «Зорі».

«Вершкові» за неофіційною інформацією заплатили за голкіпера вісім мільйонів євро.

Нагадаємо, що угода Луніна з «Реалом» розрахована на шість років.

Джерело: sportarena.com