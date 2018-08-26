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    Український голкіпер Лунін не потрапив у заявку «Реала» на матч проти «Жирони»

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    Андрій Лунін - Український голкіпер Лунін не потрапив у заявку «Реала» на матч проти «Жирони»
    Андрій Лунін

    Крім Кейлора Наваса і Тібо Куртуа, з воротарів на матч полетів Кіко Касілья

    «Реал» оголосив список двадцяти гравців, які вирушили на матч другого туру чемпіонату Іспанії з «Жироною».

    Серед них не виявилося Андрія Луніна.

    Крім Кейлора Наваса і Тібо Куртуа, з воротарів на матч полетів Кіко Касілья, який навряд чи покине «Реал» в найближчому майбутньому.

    Голкіпер національної збірної України може провести наступний сезон в оренді в «Леганесі», повідомляє видання Marca.

    Андрій Лунін перейшов в «Реал» влітку з луганської «Зорі».

    «Вершкові» за неофіційною інформацією заплатили за голкіпера вісім мільйонів євро.

    Нагадаємо, що угода Луніна з «Реалом» розрахована на шість років.

    Джерело: sportarena.com

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