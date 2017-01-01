Український голкіпер «Зорі» відмовився переходити в «Динамо» і «Шахтар»

Лунін відмовив українських грандам у трансфері

Воротар «Зорі» Андрій Лунін заявив, що в минулому відмовився від пропозицій грандів українського футболу - «Динамо» і «Шахтаря». За словами Луніна, «гірники» прямо говорили, що місце в основі йому не світить. «Так, я відмовляв «Динамо» і «Шахтарю». У



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Андрій Лунін

Лунін відмовив українських грандам у трансфері

Воротар «Зорі» Андрій Лунін заявив, що в минулому відмовився від пропозицій грандів українського футболу - «Динамо» і «Шахтаря».

За словами Луніна, «гірники» прямо говорили, що місце в основі йому не світить.

«Так, я відмовляв «Динамо» і «Шахтарю». У «Шахтарі» мені прямо сказали, що я грати не буду. Тільки тренуватися з першою командою. А потім - оренда або практика в дублі. Навіщо мені залежати від «Шахтаря», якщо я можу повноцінно грати за клуб, який виступає в єврокубках?», - зазначив він.

Також Лунін прокоментував давній слух про інтерес до нього з боку «Реала», та він і не хоче ніде гріти лавку.

«Офіційної пропозиції не було. Ніхто не привозив мені паперів і не показував, мовляв, ось контракт, ось умови. Розмови - були, чутки - були. Але поки ніякої конкретики. Перейшов би в «Реал» тільки заради гри в основі. Перейти в «Реал» і сидіти в запасі, або чекати, поки тебе запхнуть в оренду? Навіщо це мені? Не бачу ніякого сенсу. «Зоря» - прекрасний клуб», - додав Лунін.

Нагадаємо, 18-річний Андрій Лунін зробив собі ім'я в минулому сезоні, виступаючи за «Дніпро».

Влітку він на правах вільного агента перебрався в «Зорю», де зараз є основним голкіпером - 21 матч (5 - на нуль) у всіх турнірах.

Також з літа перспективний воротар став викликатися до національної збірної України, але дебютувати за неї поки не встиг.

Джерело: Футбол 24