Український гонщик став чемпіоном Європи



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Андрій Пономар виграв дуже переконливо Скрін-шот

Це перша нагорода української команди на змаганнях

Чернігівський гонщик Андрій Пономар здобув золото в юніорській гонці чемпіонату Європи-2019 з велоспорту, який відбувається в голландському місті Алкмар.

На фініші українець показав результат 2:32.27 і випередив групу з трьох гонщиків на 21 секунду. Друге місце зайняв німець Моріс Баллерштедт, а третім став Андреа Пікколо з Італії.

На останніх колах траси в Алкмарі Пономар з двома попутниками зумів наздогнати учасників раннього відриву, а за 11 кілометрів до фінішу він рвонув вперед вже в гордій самоті. На завершальних кілометрах перемога Андрія не викликала жодних сумнівів.

Змагання в Нідерландах триватимуть до 11 серпня. У програмі залишилися основні гонки у чоловіків і жінок.

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