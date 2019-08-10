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    Український гонщик став чемпіоном Європи

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    Андрій Пономар виграв дуже переконливо - Український гонщик став чемпіоном Європи
    Андрій Пономар виграв дуже переконливо
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    Це перша нагорода української команди на змаганнях

    Чернігівський гонщик Андрій Пономар здобув золото в юніорській гонці чемпіонату Європи-2019 з велоспорту, який відбувається в голландському місті Алкмар.

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    На фініші українець показав результат 2:32.27 і випередив групу з трьох гонщиків на 21 секунду. Друге місце зайняв німець Моріс Баллерштедт, а третім став Андреа Пікколо з Італії.

    На останніх колах траси в Алкмарі Пономар з двома попутниками зумів наздогнати учасників раннього відриву, а за 11 кілометрів до фінішу він рвонув вперед вже в гордій самоті. На завершальних кілометрах перемога Андрія не викликала жодних сумнівів.

    Змагання в Нідерландах триватимуть до 11 серпня. У програмі залишилися основні гонки у чоловіків і жінок.

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    чемпіонат Європи велоспорт Андрій Пономар Моріс Баллерштедт Андреа Пікколо
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