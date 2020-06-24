У 41-річному віці помер один із найкращих легіонерів в українському баскетболі
Причини смерті Джастіна лава наразі невідомі
Один з найкращих легіонерів останнього десятиріччя в українському баскетболі, американець Джастін Лав помер у США в 41-річному віці.
Як повідомляє видання Heraldpubs, Лав, який працював останнім часом тренером шкільної програми в Маскуті (штат Іллінойс), був знайдений без ознак життя в кампусі. Жодної додаткової інформації про причини смерті Лава поки немає.
Джастін Лав відіграв у своїй профі-кар'єрі 12 сезонів, більшу частину з яких провів в Україні. Він приїхав до Одеси в 2008-му, потім, після двох сезонів, переїхав до Миколаєва на ті ж два сезони, після чого знову повернувся до Одеси, звідки поїхав у 2014-му.
Також Лав виступав за німецький «Людвіґсбурґ», латвійський «Вентспілс» і клуби з Китаю. У складі «Вентспілса» ставав чемпіоном Латвії.