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    У 41-річному віці помер один із найкращих легіонерів в українському баскетболі

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    Джастін Лав залишив яскравий слід в українському баскетболі - У 41-річному віці помер один із найкращих легіонерів в українському баскетболі
    Джастін Лав залишив яскравий слід в українському баскетболі
    Фото - XSport

    Причини смерті Джастіна лава наразі невідомі

    Один з найкращих легіонерів останнього десятиріччя в українському баскетболі, американець Джастін Лав помер у США в 41-річному віці.

    Як повідомляє видання Heraldpubs, Лав, який працював останнім часом тренером шкільної програми в Маскуті (штат Іллінойс), був знайдений без ознак життя в кампусі. Жодної додаткової інформації про причини смерті Лава поки немає.

    Джастін Лав відіграв у своїй профі-кар'єрі 12 сезонів, більшу частину з яких провів в Україні. Він приїхав до Одеси в 2008-му, потім, після двох сезонів, переїхав до Миколаєва на ті ж два сезони, після чого знову повернувся до Одеси, звідки поїхав у 2014-му.

    Також Лав виступав за німецький «Людвіґсбурґ», латвійський «Вентспілс» і клуби з Китаю. У складі «Вентспілса» ставав чемпіоном Латвії.

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    смерть баскетбол БК Одеса МБК «Миколаїв» БК «Вентспілс» Джастін Лав
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