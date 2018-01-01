Український хавбек Зінченко потрапив в січневу збірну Прем'єр-ліги Англії за версією InStat

У січні Зінченко провів два повних матчу в складі «Манчестер Сіті»

Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко потрапив в символічну збірну найкращих гравців Прем'єр-ліги Англії січня по версії InStat. 21-річний українець за середнім показником InStat Index набрав 367 балів, більше тільки у Серхіо Агуеро (369). У список потрапили одразу п'ять футболістів манчестерського клубу. Український хавбек



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Олександр Зінченко. Фото: Getty Images

У січні Зінченко провів два повних матчу в складі «Манчестер Сіті»

Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко потрапив в символічну збірну найкращих гравців Прем'єр-ліги Англії січня по версії InStat.

21-річний українець за середнім показником InStat Index набрав 367 балів, більше тільки у Серхіо Агуеро (369).

У список потрапили одразу п'ять футболістів манчестерського клубу.

Український хавбек частіше і успішніше всіх крайніх захисників чемпіонату Англії віддавав гострі передачі (2,4 в середньому за 90 хвилин, з точністю 100%), а також став кращим за ефективністю відборів (90% вдалих).

У січні Зінченко провів два повних матчу в складі «Манчестер Сіті» в АПЛ.

Джерело: ua.tribuna.com