  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Український хавбек Зінченко потрапив в січневу збірну Прем'єр-ліги Англії за версією InStat

    У січні Зінченко провів два повних матчу в складі «Манчестер Сіті»
    Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко потрапив в символічну збірну найкращих гравців Прем'єр-ліги Англії січня по версії InStat. 21-річний українець за середнім показником InStat Index набрав 367 балів, більше тільки у Серхіо Агуеро (369). У список потрапили одразу п'ять футболістів манчестерського клубу. Український хавбек
    • Сьогодні, 13:24
    • Розсилка
    Олександр Зінченко. Фото: Getty Images
    Олександр Зінченко. Фото: Getty Images

    У січні Зінченко провів два повних матчу в складі «Манчестер Сіті»

    Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко потрапив в символічну збірну найкращих гравців Прем'єр-ліги Англії січня по версії InStat.

    21-річний українець за середнім показником InStat Index набрав 367 балів, більше тільки у Серхіо Агуеро (369).

    У список потрапили одразу п'ять футболістів манчестерського клубу.

    Український хавбек частіше і успішніше всіх крайніх захисників чемпіонату Англії віддавав гострі передачі (2,4 в середньому за 90 хвилин, з точністю 100%), а також став кращим за ефективністю відборів (90% вдалих).

    У січні Зінченко провів два повних матчу в складі «Манчестер Сіті» в АПЛ.

    .jpg_83

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ