Український хавбек Зінченко потрапив в січневу збірну Прем'єр-ліги Англії за версією InStat
- Сьогодні, 13:24
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Олександр Зінченко. Фото: Getty Images
У січні Зінченко провів два повних матчу в складі «Манчестер Сіті»
Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко потрапив в символічну збірну найкращих гравців Прем'єр-ліги Англії січня по версії InStat.
21-річний українець за середнім показником InStat Index набрав 367 балів, більше тільки у Серхіо Агуеро (369).
У список потрапили одразу п'ять футболістів манчестерського клубу.
Український хавбек частіше і успішніше всіх крайніх захисників чемпіонату Англії віддавав гострі передачі (2,4 в середньому за 90 хвилин, з точністю 100%), а також став кращим за ефективністю відборів (90% вдалих).
У січні Зінченко провів два повних матчу в складі «Манчестер Сіті» в АПЛ.
Джерело: ua.tribuna.com