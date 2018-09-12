Український клуб зайняв друге командне місце на чемпіонаті Європи з гирьового спорту (відео)



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Змагання відбувалися у Польщі

У польському місті Ольштин на чемпіонаті Європи серед клубів з гирьового спорту збірна України зуміла вибороти друге загальнокомандне місце.

Це – другий подібний турнір на континенті. У складі «синьо-жовтої» збірної виступали і троє закарпатців, які перемогли кожен у своїй вправі, інформує «Ужінформ».

Брали участь вісім клубів із п’яти країн Європи, у тому числі і з України. Нашу державу представляла команда «AKLU – Fit Life», до якої входили 11 спортсменів.

«Є у нас особисті як золоті, срібні та бронзові нагороди, а також перемога в естафеті. Майже усі наші спортсмени стали переможцями, є два третіх місця і одне – друге, решта стали чемпіонами Європи серед клубів цього року», - сказав Василь Потокій, чемпіон світу з гирьового спорту.

Раніше повідомлялося, що українські гирьовики здобули 16 нагород юнацького чемпіонату Європи та дві медалі Кубку світу.