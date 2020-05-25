Український курсант готується побити світовий рекорд росіянина



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Дмитро Косатий встановлює щораз нові рекорди Фото - Спортивний комітет України

Наразі Дмитро Косатий виконав підйом з переворотом 1 001 раз

Курсант Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова Дмитро Косатий готується до встановлення світового рекорду.

«Я дізнався від свого тренера Василя Пронтенка про те, що в нашому виші встановили рекорд – курсант 115 разів виконав підйом з переворотом. Я ж вирішив покращити цей результат. Спочатку виконав лише 50 разів. Мені сподобалося, тому продовжив: виконав 100, 300, 500 разів, а 18 травня − 1 001. Виконував вправу три години і 24 хвилини Наступним кроком планую побити світовий рекорд: зробити підйом переворотом понад 1 400 разів», – розповів Косатий в коментарі «Українському інтересові».

«Для мене дуже важливо перемогти росіянина. Я відчуваю, що зможу це зробити. Впевнений, що мені під силу встановити світовий рекорд», – підкреслив український військовий-спортовець.

За словами Косатого, йому дуже допомагає підтримка батьків, рідних та друзів.