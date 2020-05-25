  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український курсант готується побити світовий рекорд росіянина

    • Розсилка
    Дмитро Косатий встановлює щораз нові рекорди - Український курсант готується побити світовий рекорд росіянина
    Дмитро Косатий встановлює щораз нові рекорди
    Фото - Спортивний комітет України

    Наразі Дмитро Косатий виконав підйом з переворотом 1 001 раз

    Курсант Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова Дмитро Косатий готується до встановлення світового рекорду.

    «Я дізнався від свого тренера Василя Пронтенка про те, що в нашому виші встановили рекорд – курсант 115 разів виконав підйом з переворотом. Я ж вирішив покращити цей результат. Спочатку виконав лише 50 разів. Мені сподобалося, тому продовжив: виконав 100, 300, 500 разів, а 18 травня − 1 001. Виконував вправу три години і 24 хвилини Наступним кроком планую побити світовий рекорд: зробити підйом переворотом понад 1 400 разів», – розповів Косатий в коментарі «Українському інтересові».

    «Для мене дуже важливо перемогти росіянина. Я відчуваю, що зможу це зробити. Впевнений, що мені під силу встановити світовий рекорд», – підкреслив український військовий-спортовець.

    За словами Косатого, йому дуже допомагає підтримка батьків, рідних та друзів.

     Читайте також: Завдяки дискваліфікації росіянина український атлет отримав медаль чемпіонату Європи-2014
    спорт рекорд курсант Дмитро Косатий
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ