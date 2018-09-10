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    Український олімпійський чемпіон Абраменко одружився на 21-річній росіянці

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    Фото: сторінка Facebook Олександра Абраменка - Український олімпійський чемпіон Абраменко одружився на 21-річній росіянці
    Фото: сторінка Facebook Олександра Абраменка

    Весілля відбулося 7-го вересня

    Олімпійський чемпіон Пхенчхану-2018 з фрістайлу Олександр Абраменко одружився з російською спортсменкою Олександрою Орловою.

    За словами Олександра, весілля вони зіграли у п'ятницю, 7 вересня.

    «На одного завидного жениха стало менше! Тепер моє серце належить їй!», – написав український спортсмен у Facebook.

    Зазначимо, що 21-річна Олександра Орлова теж виступала в категорії фрістайл на Олімпійських іграх у Пхьончхані, де представляла збірну Росії.

    На питання миколаївському олімпійцю, чи збирається його дружина міняти громадянство, він коротко відповів «ПМЖ».

    18-го лютого він приніс Україні першу золоту медаль на Олімпійських Іграх 2018 у Пхьончхані.

    Українець впевнено йшов до золота, успішно пройшовши два відбіркові фінали.

    У суперфіналі Олександр бездоганно виконав всі елементи і отримав від суддів максимальні 128, 51 бала.

    Джерело: 24 канал

    Олімпійські ігри (Олімпіада) весілля Олександр Абраменко
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