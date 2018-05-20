Український півзахисник може продовжити кар'єру в «Наполі»
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Олександр Зінченко
«Манчестер Сіті» може включити Зінченка в угоду по Жоржиньо
Український хавбек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко може бути включений в угоду по трансферу Жоржиньо з «Наполі».
Про це повідомляє The Sun.
«Манчестер Сіті» хоче підписати Жоржиньо, але ціна у 52 млн фунтів, яку запросив Наполі, є для англійського клубу занадто високою.
Ціна може знизиться, якщо «Сіті» включить в угоду Олександра Зінченка.
«Наполі» мав намір підписати українського хавбека ще минулого літа, але Хосеп Гвардіола відмовився продавати гравця.
Олександр Зінченко провів вісім матчів у межах чемпіонату Англії за «Манчестер Сіті».
Джерело: ua.tribuna.com