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    Український півзахисник може продовжити кар'єру в «Наполі»

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    Олександр Зінченко
    Олександр Зінченко

    «Манчестер Сіті» може включити Зінченка в угоду по Жоржиньо

    Український хавбек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко може бути включений в угоду по трансферу Жоржиньо з «Наполі».

    Про це повідомляє The Sun.

    «Манчестер Сіті» хоче підписати Жоржиньо, але ціна у 52 млн фунтів, яку запросив Наполі, є для англійського клубу занадто високою.

    Ціна може знизиться, якщо «Сіті» включить в угоду Олександра Зінченка.

    «Наполі» мав намір підписати українського хавбека ще минулого літа, але Хосеп Гвардіола відмовився продавати гравця.

    Олександр Зінченко провів вісім матчів у межах чемпіонату Англії за «Манчестер Сіті».

    Джерело: ua.tribuna.com

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